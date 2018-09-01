В ходе демонстраций в Хемнице пострадали 11 человек

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Во время демонстраций, которые прошли в субботу, 1 сентября, в германском городе Хемниц, пострадали не менее 11 человек.
В ходе демонстраций в Хемнице пострадали 11 человек
  • Reuters

Как сообщает Bild, спасательная служба выезжала на место различных инцидентов 17 раз, а все пострадавшие были госпитализированы.

По некоторым данным, группа неонацистов напала на членов Социал-демократической партии (СДПГ), участвовавших в акции.

Издание отмечает, что на улицу Хемница вышли более восьми тысяч человек.

При этом в полиции заявили, что большинство демонстрантов вели себя мирно, а ситуация в городе находится под контролем.

Ранее полиция призвала разойтись участников акции «Марш молчания» в Хемнице.

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