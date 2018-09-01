В ходе демонстраций в Хемнице пострадали 11 человек
- Reuters
Как сообщает Bild, спасательная служба выезжала на место различных инцидентов 17 раз, а все пострадавшие были госпитализированы.
По некоторым данным, группа неонацистов напала на членов Социал-демократической партии (СДПГ), участвовавших в акции.
Ich bin entsetzt. Meine Gruppe aus Marburg wurde gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen. Alle SPD Fahnen zerstört und einige wurden sogar körperlich angegriffen. #chemnitz#spd#marburg— Sören Bartol (@soerenbartol) 1 сентября 2018 г.
Издание отмечает, что на улицу Хемница вышли более восьми тысяч человек.
При этом в полиции заявили, что большинство демонстрантов вели себя мирно, а ситуация в городе находится под контролем.
Ранее полиция призвала разойтись участников акции «Марш молчания» в Хемнице.