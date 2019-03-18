Обвиняемый в убийстве жителя Хемница сириец предстал перед судом в ФРГ

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В Дрездене начался суд по делу об убийстве 35-летнего гражданина ФРГ мигрантом из Сирии в августе 2018 года в городе Хемниц. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс и массовые протесты.
Обвиняемый в убийстве жителя Хемница сириец предстал перед судом в ФРГ
  • © Matthias Rietschel/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что соискатель убежища, уроженец Сирии Алау С. обвиняется по нескольким статьям, включая убийство.

Согласно версии гособвинения, Алау С. пришёл на помощь иракцу, вступившему в драку с жителем Германии Даниэлем Хиллигом.

Оба мигранта обвиняются в нанесении гражданину ФРГ ножевых ранений, приведших к его смерти.

При этом гражданин Ирака Рамазан Ахмад находится в международном розыске.

Власти решили перенести судебное заседание в Дрезден из соображений безопасности.

В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.

Данное преступление вызвало широкую волну недовольства общества миграционной политикой властей, в Хемнице прошли массовые митинги.

Около 300 человек были задержаны в ходе одной из демонстраций.

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