Обвиняемый в убийстве жителя Хемница сириец предстал перед судом в ФРГ

В Дрездене начался суд по делу об убийстве 35-летнего гражданина ФРГ мигрантом из Сирии в августе 2018 года в городе Хемниц. Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс и массовые протесты.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что соискатель убежища, уроженец Сирии Алау С. обвиняется по нескольким статьям, включая убийство.

Согласно версии гособвинения, Алау С. пришёл на помощь иракцу, вступившему в драку с жителем Германии Даниэлем Хиллигом.

Оба мигранта обвиняются в нанесении гражданину ФРГ ножевых ранений, приведших к его смерти.

При этом гражданин Ирака Рамазан Ахмад находится в международном розыске.

Власти решили перенести судебное заседание в Дрезден из соображений безопасности.

В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.

Данное преступление вызвало широкую волну недовольства общества миграционной политикой властей, в Хемнице прошли массовые митинги.

Около 300 человек были задержаны в ходе одной из демонстраций.