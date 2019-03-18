Обвиняемый в убийстве жителя Хемница сириец предстал перед судом в ФРГ
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Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что соискатель убежища, уроженец Сирии Алау С. обвиняется по нескольким статьям, включая убийство.
Согласно версии гособвинения, Алау С. пришёл на помощь иракцу, вступившему в драку с жителем Германии Даниэлем Хиллигом.
Оба мигранта обвиняются в нанесении гражданину ФРГ ножевых ранений, приведших к его смерти.
При этом гражданин Ирака Рамазан Ахмад находится в международном розыске.
Власти решили перенести судебное заседание в Дрезден из соображений безопасности.
В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.
Данное преступление вызвало широкую волну недовольства общества миграционной политикой властей, в Хемнице прошли массовые митинги.
Около 300 человек были задержаны в ходе одной из демонстраций.