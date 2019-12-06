В Кремле оценили обстановку в Париже перед нормандским саммитом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уверена в способности Франции провести нормандский саммит на фоне протестов в Париже.

«В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или ещё что-то для проведения саммита. Мы убеждены, что французские власти в состоянии... и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи», — сказал он.

Ранее во Франции профсоюзы страны начали всеобщую забастовку против пенсионной реформы. Мирно начавшиеся 5 декабря протесты в скором времени перешли в стычки манифестантов с полицией.

Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ, в ответ полицейских закидывали петардами, камнями и бутылками.

9 декабря в Париже, в Елисейском дворце, должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.