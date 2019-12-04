«Без должной аргументации и под надуманным предлогом»: в МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из ФРГ

Немецкие власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Как отметили в Берлине, такой шаг стал ответом на якобы недостаточное сотрудничество Москвы при расследовании убийства в немецкой столице гражданина Грузии в августе этого года. В прокуратуре ФРГ отметили, что погибший, согласно показаниям свидетелей, участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах. Кроме того, в немецком ведомстве считают, что убийство совершено якобы по заказу российского руководства. Россия в очередной раз отвергла обвинения в свой адрес, указав на отсутствие каких-либо доказательств. Между тем эксперты отмечают, что инцидент больше похож на разборки криминальных группировок, но западные страны вновь пытаются переложить ответственность на Россию.

Россия предпримет ответные действия на высылку Германией сотрудников российской дипмиссии. Ранее немецкие власти объявили персонами нон грата двух дипломатов из РФ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, произошедшем в августе 2019 года.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — приводит ТАСС текст сообщения Министерства иностранных дел РФ.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с «Интерфаксом» отметил, что для подготовки ответных действий Москве потребуется некоторое время.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев добавил, что действия немецкой стороны негативно скажутся на двусторонних отношениях и не останутся «без надлежащей реакции».

«Глубоко разочарованы подходом германской стороны. Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идёт о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования», — заявил дипломат.

В среду, 4 декабря, в МИД и Генеральной прокуратуре ФРГ выступили с заявлением по поводу якобы причастности российских властей к убийству 40-летнего гражданина Грузии, совершённому 23 августа в берлинском районе Тиргартен.

Так, во внешнеполитическом ведомстве объявили двух российских дипломатов персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Как подчеркнули в Берлине, таким образом немецкие власти отреагировали на то, что российская сторона якобы недостаточным образом сотрудничала в расследовании убийства грузинского гражданина Торнике К.

«С точки зрения федерального правительства, серьёзное и быстрое сотрудничество российских властей остаётся востребованным, учитывая, что сегодня генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо таковых органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.

Также отмечается, что правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с расследованием.

Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инцидент не должен стать препятствием для проведения саммита нормандской четвёрки 9 декабря в Париже, и выразила готовность к обсуждению этой темы с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — цитирует Меркель ТАСС.

В то же время немецкой Генпрокуратуре раскрыли данные о том, кем мог быть погибший. По данным ведомства, российские власти обвиняли убитого мужчину в членстве в террористической группировке «Имарат Кавказ»*. Кроме того, ссылаясь на «показания жертвы и заявления свидетелей», в ведомстве указывают, что погибший участвовал в боевых действиях на территории России с 2000 по 2004 год на стороне незаконных бандформирований против российской армии.

По данным СМИ, убитый был соратником Шамиля Басаева и возглавлял небольшой отряд террористов во время второй чеченской кампании.

Архивное фото от 23 августа 2019 года. Полиция на месте убийства гражданина Грузии в Берлине

Reuters

© Fabrizio Bensch

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно беспочвенными» подозрения немецких правоохранительных органов в возможной причастности Москвы к совершённому преступлению.

«Там каких-то серьёзных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — сказал он.

Напомним, 49-летний гражданин РФ, подозреваемый в убийстве 40-летнего гражданина Грузии, был задержан полицией 23 августа, при нём было обнаружено «орудие убийства». В Кремле отвергли какую-либо связь этого инцидента «с официальной Россией».

Между тем в различных СМИ, в том числе немецких, начали циркулировать неподтверждённые данные о том, что мужчина может быть «сотрудником российских спецслужб».

По мнению политолога Александра Асафова, убийство, скорее всего, связано с внутренними разборками внутри грузинской диаспоры или же с конфликтом между преступными группировками.

«Когда в результате покушений, убийств, несчастных случаев и неустановленных обстоятельств погибают такие фигуры, в первую очередь обвиняют Россию... Все эти люди связаны с криминалом, контрабандой, подделкой документов. И все эти люди связаны с криминальными сообществами в Европе, где они занимаются рэкетом своих соотечественников. В Европе достаточно много чеченцев, которые туда эмигрировали. Мы знаем, что внутри диаспоры совершается много преступлений, связанных с насилием. И сам характер этого убийства показывает, что это одна из таких ситуаций. Возможно, всё произошло в рамках конфликта с другими преступными группировками, с албанцами, которые занимаются примерно тем же самым, чем и боевики различных террористических организаций, таких как «Имарат Кавказ», — отметил эксперт. При этом Асафов обратил внимание, что ситуация вокруг этого убийства напоминает другие случаи, в которых Москву назначали виновной в совершении преступлений без каких-либо доказательств.

«Это похоже на историю с отравлением Скрипалей или с расследованием катастрофы Boeing рейса MH17. Из вот таких пропагандистских элементов пытаются собрать очередной идеологический миф, чтобы обвинить Россию. А Меркель обвинить в том, что она по «Северному потоку — 2» сотрудничает с такой вот страной. Но мы видим, что, как и во всех случаях, это раздувают СМИ. Конечно же, Россия к этому непричастна, и я не думаю, что у этого будут какие-то политические последствия», — заявил политолог.

«Не очень дружественный шаг к России»

Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, российская сторона зеркально ответит на безосновательную высылку дипломатов, поскольку их вина не доказана.

«Во-вторых, совершенно понятно, что мы отвергаем какую-либо причастность к этому убийству. Очевидно, что эта ситуация в преддверии нормандской встречи направлена на то, чтобы создать неблагоприятный фон для России. Данная ситуация совершенно невыгодна России, и нашей стране не хотелось бы срыва нормандского формата», — заметил сенатор в беседе с RT.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с RT назвал решение немецких властей «крайне удивительным». При этом он выразил сомнение, что произошедшее может отразиться на проведении 9 декабря в Париже встречи лидеров нормандской четвёрки.

«Я не вижу никаких доказательств, это просто общие слова. Я считаю, что это не очень дружественный шаг в отношении России и наших дипломатических служб», — добавил он.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, предпринятые Берлином шаги — «это путь в темноту», и они не приведут ни к чему конструктивному.

«Конечно, всё это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией», — пояснил парламентарий RT.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.