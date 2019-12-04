Германия высылает двух российских дипломатов

Власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Этим шагом правительство ФРГ реагирует на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершённого 23 августа 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что дипломаты признаны персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

«Правительство ФРГ оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования происшедшего», — добавили в МИД.

Ранее газета WSJ писала, что правительство Германии может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российскими властями.

Как утверждал источник издания в прокуратуре, по словам следователей, они определились с личностью подозреваемого, который «может быть связан» с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения, отметив, что предположения о причастности России к заказному убийству являются абсолютно беспочвенными.