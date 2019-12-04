В Германии заявили о причастности России к убийству в Берлине
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- globallookpress.com
Как отмечается, 4 декабря ведомство приняло расследование убийства, совершённого 23 августа в Берлине.
«Имеется достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике К. было совершено по заказу либо государственных органов Российской Федерации, либо органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Германия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.
Как объяснили в МИД ФРГ, таким шагом правительство реагирует на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».
4 декабря газета WSJ сообщила, что Германия может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство связано с российскими властями.
Как подчеркнули в Кремле, предположения о причастности России к заказному убийству являются абсолютно беспочвенными.