В Германии заявили о причастности России к убийству в Берлине

Имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ.

Как отмечается, 4 декабря ведомство приняло расследование убийства, совершённого 23 августа в Берлине.

«Имеется достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике К. было совершено по заказу либо государственных органов Российской Федерации, либо органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Германия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

Как объяснили в МИД ФРГ, таким шагом правительство реагирует на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».

4 декабря газета WSJ сообщила, что Германия может ввести санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство связано с российскими властями.

Как подчеркнули в Кремле, предположения о причастности России к заказному убийству являются абсолютно беспочвенными.