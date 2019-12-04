Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии.
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
  • РИА Новости

В разговоре с Интерфаксом министр отметил, что России потребуется небольшое время для выработки мер в ответ на данное решение немецких властей.

По его словам, Москва изучит все обвинения со стороны Берлина.

В среду, 4 декабря, стало известно, что власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. В МИД ФРГ уточнили, что дипломаты признаны персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. В пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить