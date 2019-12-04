Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии.

В разговоре с Интерфаксом министр отметил, что России потребуется небольшое время для выработки мер в ответ на данное решение немецких властей.

По его словам, Москва изучит все обвинения со стороны Берлина.

В среду, 4 декабря, стало известно, что власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. В МИД ФРГ уточнили, что дипломаты признаны персонами нон грата в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. В пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.