В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Таким образом он отреагировал на идею Зеленского поднять во время нормандского саммита вопрос о создании в Донбассе так называемой муниципальной стражи, состоящей из представителей ДНР и ЛНР, украинской Нацгвардии и сотрудников миссии ОБСЕ.
«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — сказал он.
По словам главы ДНР, украинскому лидеру стоит «прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации комплекса мер».
Ранее в Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе.
Как сообщил украинский телеканал ESPRESO.TV, Зеленский в ходе встречи с пострадавшими в результате событий на «евромайдане» в Киеве заявил, что в рамках нормандского саммита в Париже планирует предложить создать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «муниципальную стражу».
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.