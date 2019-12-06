В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие».
В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Таким образом он отреагировал на идею Зеленского поднять во время нормандского саммита вопрос о создании в Донбассе так называемой муниципальной стражи, состоящей из представителей ДНР и ЛНР, украинской Нацгвардии и сотрудников миссии ОБСЕ.

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — сказал он.

По словам главы ДНР, украинскому лидеру стоит «прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации комплекса мер».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе.

Как сообщил украинский телеканал ESPRESO.TV, Зеленский в ходе встречи с пострадавшими в результате событий на «евромайдане» в Киеве заявил, что в рамках нормандского саммита в Париже планирует предложить создать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «муниципальную стражу».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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