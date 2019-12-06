В ДНР призвали Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие».

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Таким образом он отреагировал на идею Зеленского поднять во время нормандского саммита вопрос о создании в Донбассе так называемой муниципальной стражи, состоящей из представителей ДНР и ЛНР, украинской Нацгвардии и сотрудников миссии ОБСЕ.

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — сказал он.

По словам главы ДНР, украинскому лидеру стоит «прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации комплекса мер».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «муниципальной страже» в Донбассе.

Как сообщил украинский телеканал ESPRESO.TV, Зеленский в ходе встречи с пострадавшими в результате событий на «евромайдане» в Киеве заявил, что в рамках нормандского саммита в Париже планирует предложить создать на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «муниципальную стражу».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.