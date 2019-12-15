В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Мы готовы со своей стороны предложить своё видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за Минской контактной группой», — цитирует его РИА Новости.

В ДНР также подтвердили готовность соблюдать договорённости по подготовке и контролю процесса при условии ответных действий Киева.

«Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения, в случае если стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — подчеркнул Якубов.

Ранее Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.

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