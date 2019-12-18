Заседание контактной группы по Донбассу состоится 16 января

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Следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года. Об этом сообщили в МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Заседание контактной группы по Донбассу состоится 16 января
  • РИА Новости

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 16 января 2020 года», — приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель ОБСЕ сообщил, что на заседании 18 декабря стороны планируют обсудить обмен удерживаемыми лицами, защиту гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил.

15 декабря в ДНР заявили о готовности предложить минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

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