Заседание контактной группы по Донбассу состоится 16 января

Следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года. Об этом сообщили в МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.

РИА Новости

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 16 января 2020 года», — приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей. Ранее представитель ОБСЕ сообщил, что на заседании 18 декабря стороны планируют обсудить обмен удерживаемыми лицами, защиту гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил. 15 декабря в ДНР заявили о готовности предложить минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.