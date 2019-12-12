В ДНР оценили планы Киева изменить Минские соглашения

Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала намерение украинских властей переписать Минские соглашения.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Судя по ряду высказываний, которые мы в последнее время слышим от украинских чиновников, в Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях. Иначе сложно объяснить, почему спустя два дня после проведения встречи глав стран «нормандской четверки»... украинские власти заявляют о намерении изменить эти договорённости», — указала она.

По её словам, в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил обязательность и безальтернативность достигнутых в Минске договорённостей.

По мнению дипломата, данные высказывания являются самодеятельностью, поскольку контактная группа не будет работать над изменением комплекса мер и вся работа в Минске строится на строгой приверженности Минским соглашениям.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.

9 декабря в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска». В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.