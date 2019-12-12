В ДНР оценили планы Киева изменить Минские соглашения
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Судя по ряду высказываний, которые мы в последнее время слышим от украинских чиновников, в Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях. Иначе сложно объяснить, почему спустя два дня после проведения встречи глав стран «нормандской четверки»... украинские власти заявляют о намерении изменить эти договорённости», — указала она.
По её словам, в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил обязательность и безальтернативность достигнутых в Минске договорённостей.
По мнению дипломата, данные высказывания являются самодеятельностью, поскольку контактная группа не будет работать над изменением комплекса мер и вся работа в Минске строится на строгой приверженности Минским соглашениям.
Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
9 декабря в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска». В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.