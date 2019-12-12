В ДНР оценили планы Киева изменить Минские соглашения

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Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала намерение украинских властей переписать Минские соглашения.
В ДНР оценили планы Киева изменить Минские соглашения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Судя по ряду высказываний, которые мы в последнее время слышим от украинских чиновников, в Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях. Иначе сложно объяснить, почему спустя два дня после проведения встречи глав стран «нормандской четверки»... украинские власти заявляют о намерении изменить эти договорённости», — указала она.

По её словам, в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил обязательность и безальтернативность достигнутых в Минске договорённостей.

По мнению дипломата, данные высказывания являются самодеятельностью, поскольку контактная группа не будет работать над изменением комплекса мер и вся работа в Минске строится на строгой приверженности Минским соглашениям.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.

9 декабря в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска». В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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