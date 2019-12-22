Лавров рассказал о позиции Зеленского по разведению сил в Донбассе

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Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в ходе нормандского саммита украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он не может поддержать разведение сил, «потому что это очень отдалённая цель».
Лавров рассказал о позиции Зеленского по разведению сил в Донбассе
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель, и разведение, которое уже состоялось в трёх пунктах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам главы МИД, Зеленский сообщил, что «может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение ещё в трёх точках».

«На это Путин сказал: «Давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения». Категорический отказ», — рассказал Лавров.

Министр назвал это серьёзным показателем того, что «даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прежде всего прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки».

Лавров предположил, что Зеленский «имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома».

Также Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, он сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.

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