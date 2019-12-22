Лавров рассказал о позиции Зеленского по разведению сил в Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в ходе нормандского саммита украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он не может поддержать разведение сил, «потому что это очень отдалённая цель».

«Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдалённая цель, и разведение, которое уже состоялось в трёх пунктах (Станице Луганской, Петровском и Золотом), заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займёт семь или даже десять лет», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам главы МИД, Зеленский сообщил, что «может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение ещё в трёх точках».

«На это Путин сказал: «Давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трёх точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения». Категорический отказ», — рассказал Лавров.

Министр назвал это серьёзным показателем того, что «даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прежде всего прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки».

Лавров предположил, что Зеленский «имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома».

Также Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, он сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.