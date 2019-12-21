Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
- РИА Новости
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Также он сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.