Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

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Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Также он сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.

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