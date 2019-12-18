Грызлов: стороны конфликта в Донбассе выступили за прекращение огня

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Стороны конфликта в Донбассе подтвердили приверженность прекращению огня в регионе по итогам встречи контактной группы в Минске, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля 2019 года», — приводит слова Грызлова РИА Новости.

Он добавил, что на встрече обсуждались и задачи, связанные с правовым статусом Донецка и Луганска.

«Минские договорённости совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска», — отметил Грызлов.

Ранее в МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Следующее заседание контактной группы по Донбассу запланировано на 16 января 2020 года.

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