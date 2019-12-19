Грызлов: Киев не готов обсуждать разведение по всей линии в Донбассе

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Киев по-прежнему отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, отметил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что в ходе прошедшей в Минске встречи контактной группы обсуждалась реализация задач, поставленных в принятом лидерами «нормандской четвёрки» в Париже коммюнике.

В частности, участники контактной группы рассматривали вопрос поэтапного продолжения разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, в том числе на трёх новых участках.

«При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Ранее Грызлов сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.

При этом контактная группа в Минске не договорилась об обмене удерживаемыми лицами.

Ожидается, что новое заседание группы состоится 16 января 2020 года.

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