На Украине рассказали о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО

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Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук рассказала о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО.
На Украине рассказали о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели... Украина — член ЕС и член НАТО», — подчеркнула Верещук.

По её словам, у стран— членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина — НАТО.

Как отметила Верещук, Киев надеется поднять данный вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО на Украине в мае.

Ранее на Украине заявили, что курс на вступление страны в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».

Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества.

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