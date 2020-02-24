Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
- РИА Новости
По его словам, в ближайшее время выйдет президентский указ о стратегии нацбезопасности, где конечной целью будет указано полноправное членство в Североатлантическом альянсе.
«В течение двух-трёх месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», — цитирует Апаршина Интерфакс-Украина.
Он отметил, что соответствующие стремления подтверждены практическими шагами, среди которых увеличение оборонного бюджета, принятие гособоронзаказа и другие.
Ранее украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».
Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества.