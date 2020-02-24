Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.

По его словам, в ближайшее время выйдет президентский указ о стратегии нацбезопасности, где конечной целью будет указано полноправное членство в Североатлантическом альянсе.

«В течение двух-трёх месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО», — цитирует Апаршина Интерфакс-Украина.

Он отметил, что соответствующие стремления подтверждены практическими шагами, среди которых увеличение оборонного бюджета, принятие гособоронзаказа и другие.

Ранее украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».

Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества.