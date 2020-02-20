В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения

В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.

Об этом говорится в комментарии ведомства по случаю шестой годовщины вооружённого госпереворота на Украине.

Как заявили в МИД, события 2014 года не принесли Киеву «ничего позитивного», а лишь усугубили имевшиеся проблемы, для их решения необходимо «отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания».

«В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что новое руководство страны не достигло ощутимых результатов в борьбе с коррупцией и решении социальных проблем.

«За шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается. Если вспомнить, что главным лозунгом «майдана» было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждёт», — констатировали в МИД России.

Согласно заявлению ведомства, действия украинских властей вызывают сомнения в способности Киева выполнить обещания прекратить войну в Донбассе.

Ранее в ГБР уточнили число погибших в ходе «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».

Отмечалось, что речь идёт о 2,5 тыс. пострадавших, 78 погибших гражданских лиц, 13 погибших правоохранителей, граждан Украины, 14 тыс. томов дел уголовных производств.

При этом, согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших гражданских лиц, из них 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.

По словам руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, примерно половина людей причислены к «небесной сотне» безосновательно, к этому списку можно отнести 50—60 людей.