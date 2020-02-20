В ГБР уточнили число входящих в «небесную сотню»

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Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова уточнила число погибших в ходе «евромайдана», которых на Украине называют «небесной сотней».
В ГБР уточнили число входящих в «небесную сотню»
  • © РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на обращение Венедиктовой, в событиях тех дней погибли 78 гражданских лиц.

«2,5 тыс. пострадавших, 78 погибших гражданских лиц, 13 погибших правоохранителей, граждан Украины, 14 тыс. томов дел уголовных производств», — перечислила она.

Как уточняет издание, согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших гражданских лиц, из них — 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.

Ранее СМИ опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время «евромайдана» было искусственно завышено, а в список «небесной сотни» включены люди, имевшие косвенное отношение к событиям тех дней.

Авторы расследования — экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов — разыскали документальные свидетельства обстоятельств гибели людей из «небесной сотни».

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