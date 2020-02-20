Пересмотр мифологии: почему на Украине заговорили о другой версии расстрела людей на Майдане

Шесть лет назад на Майдане в Киеве произошли трагические события, которые привели к государственному перевороту на Украине. На протяжении этого времени киевские власти возлагали вину за расстрел людей 20 февраля 2014 года на администрацию Виктора Януковича и командование спецподразделения «Беркут». Погибших в те дни активистов на Украине называют «небесной сотней», все они посмертно удостоены государственных наград за «героизм». Однако недавно в украинских СМИ появились материалы, по-другому описывающие картину тех событий и кардинально отличающиеся от официальной версии. По мнению экспертов, украинское общество сегодня способно принять правду, а мифологии «революции достоинства» уготовано «место на свалке истории», как это в своё время произошло с мифологией «оранжевой революции».

20 февраля на Украине отмечается день памяти героев «небесной сотни», учреждённый в 2015 году указом президента — тогда этот пост занимал Пётр Порошенко. Именно события 20 февраля 2014 года привели к госперевороту и затяжному гражданскому конфликту в стране.

Согласно официальной трактовке киевских властей, вина за гибель десятков человек на улицах Киева лежит на тогдашнем руководстве Украины и командовании «Беркута», которые якобы приказали расстрелять безоружных манифестантов.

«Не верится, что уже прошло шесть лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 — убиты», — написал на днях на своей странице в Facebook Пётр Порошенко.

При этом экс-президент «скорректировал» число жертв, заявив не о ста, а о восьмидесяти погибших.

Пересмотреть историю недавнего прошлого решил не только бывший глава Украины. В преддверии годовщины трагических событий на Майдане украинские СМИ опубликовали материалы, картина событий в которых радикально отличается от официальной версии.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Мёртвые души «евромайдана»

В канун годовщины расстрелов на Майдане украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время «евромайдана» было искусственно завышено, а в список так называемой небесной сотни включены люди, имевшие косвенное отношение к событиям тех дней. Авторы расследования — экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и бывший советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов — разыскали документальные свидетельства обстоятельств гибели людей из «небесной сотни».

Оказалось, что 25 человек из этого списка погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах. Как уточняют авторы материала, всего Порошенко своим указом посмертно наградил орденом «Золотая звезда» 112 человек, которые получили статус Героев Украины. Ещё четверо были посмертно награждены специально учреждённым орденом Небесной сотни за «личное мужество и героическое отстаивание основ демократии» во время «революции достоинства».

Однако среди героев числится, к примеру, Сергей Дидыч, который был насмерть задавлен угнанным грузовиком, за рулём которого находился другой участник «евромайдана». Последний даже попал за это под суд, признал свою вину, но был отпущен на свободу по амнистии, объявленной для участников «майдана». Ещё один причисленный к «сотне» мужчина на самом деле покончил жизнь самоубийством. Согласно данным Лукаш и Портнова, в список «небесной сотни» попали погибшие в криминальных разборках и при невыясненных обстоятельствах, умершие от болезней и в результате несчастного случая.

Памятные мероприятия, посвящённые годовщине начала событий на Майдане на Институтской улице

РИА Новости

Как заявил RT источник в партии «Европейская солидарность», Пётр Порошенко не знал, сколько людей реально погибло на Майдане.

«В этот период в стране был хаос, многие оформили льготы и стали «пострадавшими на Майдане», хотя на самом деле никто не проверял эти списки. Президент не занимался этим вопросом — ему просто предоставили статистику», — заявил депутат.

Противоположной точки зрения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам эксперта, выражение «небесная сотня» использовалось на протяжении последних лет на Украине как символическое обозначение людей, фактически причисленных к своеобразном «лику святых».

«Для того чтобы это выглядело более фундаментально, к «сотне» приписывали людей, смерть которых к событиям на Майдане не имела отношения. Конечно, обнародование подлинной истории — это шаг к снятию ореола святости», — отметил собеседник RT.

Кроме того, издание «СТРАНА.ua» обнародовало материалы, собранные в 2017 году группой департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка по делу о расстрелах на Майдане, которым не был дан ход в рамках следствия.

Согласно версии следователей, первой огонь 20 февраля 2014 года в центре Киева открыла группа участников «майдана» под руководством будущего нардепа Владимира Парасюка, его отца, а также активистов Ивана Бубенчика и Назара Юськевича.

Из опубликованного документа следует, что последний «подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на майдане Незалежности законченных покушений на убийство двух и более сотрудников правоохранительных органов способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц».

По версии следователей, мотивом этого преступления было желание сторонников «майдана» сорвать перемирие, установленное накануне между властями страны и протестующими, и спровоцировать эскалацию насилия. Эта версия полностью противоречит данным, которые на протяжении последних лет активно тиражировались украинской стороной. Согласно официальной трактовке Киева, безоружные протестующие стали жертвами стрельбы, начатой «Беркутом» по приказу тогдашних властей.

Политическая оттепель

По мнению Михаила Погребинского, информация о реальной подоплёке событий 2014 года начала просачиваться в украинские СМИ потому, что Пётр Порошенко, имевший отношение к тем событиям, проиграл президентские выборы 2019 года.

«Сейчас публиковать подобные материалы не так опасно, поскольку команда Владимира Зеленского не причастна к тем событиям и не пытается блокировать подобные публикации в СМИ. Нет никаких сомнений в том, что обнародованные материалы подлинны, это факты, подтверждённые документами», — отметил эксперт.

Святошинский суд Киева

Facebook

© Святошинський-Районний-Суд-М-Києва

Похожую точку зрения в беседе с RT высказал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Очевидно, что такие публикации стали возможны после того, как в стране сменилась власть. Банда, которая правила последние пять лет и была замазана в крови, ушла в оппозицию, а Зеленский к этим событиям не имеет отношения. Это скорее не журналистское расследование, а утечка из Генпрокуратуры, потому что никакой журналист не докопается до засекреченных дел», — отметил Николай Азаров.

Участники «майдана» не могли самостоятельно принять решение об открытии огня 20 февраля 2014 года, уверен политик.

«Юрий Луценко, ставший впоследствии генпрокурором, публично призывал к вооружённому отпору. Раз были публичные заявления, значит, имели место и непубличные планы, которые заключались в том, чтобы максимально обострить ситуацию», — считает Азаров.

Стоит отметить, что информация о возможной причастности депутатов Рады Сергея Пашинского и Владимира Парасюка к убийствам на Майдане появлялась и прежде. Об этом ещё в 2018 году заявил снайпер из Грузии Александр Ревазишвили, который был свидетелем тех событий. Кроме того, по словам других грузинских снайперов, которые, как они говорят, принимали участие в киевских событиях начала 2014 года, именно Пашинский отдал им приказ открыть огонь.

Владимир Парасюк

© Vitaliy Nosach

Материалы, попавшие в руки журналистов, так и не получили хода в рамках официального расследования и остались лежать под сукном. При этом за шесть лет, прошедших с момента расстрела людей на Майдане, власти Украины так и не дали ответ на вопрос, кто именно стрелял в те дни по уличным активистам и на ком лежит вина за гибель представителей правоохранительных органов.

Следствие до сих пор не смогло представить цельную версию событий, хотя в 2017 году Юрий Луценко, занимавший пост генпрокурора, заявлял о скором завершении досудебного расследования. Изначально украинское руководство пыталось представить в роли главного обвиняемого экс-президента страны Виктора Януковича и его окружение, утверждалось, что именно он распорядился открыть огонь по протестующим. Впрочем, в приговоре, вынесенном заочно бывшему главе государства, это обвинение уже не фигурировало.

При этом упомянутому в документах Горбатюка активисту Ивану Бубенчику было даже предъявлено подозрение по статье по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Дело в том, что Бубенчик сам открыто рассказывал журналистам о своём участии в расстрелах на Майдане и хвалился тем, что смог убить двух командиров «Беркута».

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Однако в начале 2018 года украинская прокуратура сняла с него подозрение в убийстве, оставив в деле лишь статью 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

В итоге единственными подозреваемыми по делу о гибели людей на Майдане стали бывшие бойцы «Беркута». В декабре 2019 года они были переданы властями Украины в ДНР и ЛНР в рамках обмена пленными.

Хотя главные фигуранты дела о расстреле на Майдане покинули украинскую юрисдикцию, Владимир Зеленский гарантировал, что расследование будет доведено до конца.

«То, что мы обещаем, мы делаем, поэтому, как я и сказал, дела «майдана» мы закончим обязательно», — заявил Зеленский.

Уже оказавшись в самопровозглашённых республиках Донбасса, бывшие беркутовцы Павел Аброськин и Сергей Зинченко рассказали журналистам, как развивались события на Майдане 20 февраля 2014 года. Их показания созвучны с версией, изложенной в опубликованных изданием «СТРАНА.ua» материалах.

По их словам, участники «майдана» первыми открыли огонь по правоохранителям в пять утра, убив троих сотрудников и ранив 39, после чего огонь вёлся уже и по рядам протестующих. По мнению Аброськина, виновны в трагических событиях того дня экс-депутат Рады Сергей Пашинский, экс-спикер парламента Андрей Парубий и другие лидеры «майдана», занявшие после переворота высокие государственные посты.

Следует отметить, что Парубий и Пашинский в ноябре 2019 года вызывались на допрос в Святошинский суд Киева по делу о расстрелах на Майдане. Во время допроса Пашинский заявил, что ничего не знает о стрельбе по сотрудникам милиции утром 20 февраля, а также о том, кто именно мог отдать приказ о штурме беркутовцев.

Ревизия мифологии

Как рассказал RT источник в офисе президента Украины, Владимир Зеленский действительно заинтересован в том, чтобы установить всех причастных к расстрелам на Майдане, у него нет никаких причин скрывать правду.

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«Но, насколько я понимаю, следователи не спешат. Правоохранительные органы уже подверглись критике со стороны «патриотической» публики за расследование убийства Шеремета. Оказаться в такой же ситуации во второй раз никто не хочет», — отметил источник.

В свою очередь, Михаил Погребинский также отметил, что в последнее время действительно появились шансы на честное расследование расстрелов на Майдане.

«Зеленский способен придать импульс этому делу. Вопрос в том, хватит ли у него политической воли, чтобы довести его до конца, это рискованное дело», — отметил эксперт.

По мнению Погребинского, несмотря на годы агрессивной пропаганды, какая-то часть украинского общества способна принять правду о «евромайдане».

Бывший украинский премьер Николай Азаров же убеждён, что мифология «революции достоинства» подвергнется серьёзной ревизии.