Грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в причастности к убийствам на «майдане»

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и украинский депутат Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей в ходе событий «майдана». Об этом рассказал снайпер из Грузии Александр Ревазишвили.

По его словам, он был свидетелем данных событий, передаёт РИА Новости.

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату.

Он также отметил, что готов предоставить эту информацию в украинском суде.

Другие снайперы в Тбилиси, которые, по их словам, принимали участие в событиях на «майдане», утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.

Как отметил бывший грузинский военный Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.

Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим».

По словам Нергадзе, на его группу выделили $10 тыс., ещё $50 тыс. обещали после возвращения из командировки.

Ранее стало известно, что более 90 человек находятся в розыске по делам «евромайдана».