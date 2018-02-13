Грузинский снайпер обвинил украинских депутатов в причастности к убийствам на «майдане»
По его словам, он был свидетелем данных событий, передаёт РИА Новости.
«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», его отец — из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату.
Он также отметил, что готов предоставить эту информацию в украинском суде.
Другие снайперы в Тбилиси, которые, по их словам, принимали участие в событиях на «майдане», утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получили от Пашинского.
Как отметил бывший грузинский военный Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.
Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим».
По словам Нергадзе, на его группу выделили $10 тыс., ещё $50 тыс. обещали после возвращения из командировки.
Ранее стало известно, что более 90 человек находятся в розыске по делам «евромайдана».