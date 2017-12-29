В Генпрокуратуре Украины назвали число объявленных в розыск по делам «евромайдана»

Более 90 человек находятся в розыске по делам «евромайдана», заявил глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведёт наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», — сказал он в интервью изданию «Тиждень».

По словам Горбатюка, эти производства департамент группирует по событиям. В частности, разгон студентов 30 ноября 2013 года, где пострадали 130 человек, объединён в одно производство — и так со всеми другими эпизодами.

Кроме того, глава департамента отметил, что в 2017 году в суд поступило 27 завершённых дел, связанных с событиями «евромайдана», о подозрении сообщено ещё 33 лицам. Всего же за время расследований о подозрении сообщили 26 следователям, 16 прокурорам и 16 судьям, но ни одного обвинительного приговора вынесено не было.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко приравнял пострадавших на «евромайдане» к участникам боевых действий.