«Дела закрыты безосновательно»: могут ли украинцы рассчитывать на объективное расследование «майдана» при Зеленском
- Антиправительственные протесты в Киеве, февраль 2014 года
- Reuters
- © David Mdzinarishvili
Расследование дел, связанных с событиями так называемого евромайдана, в украинских регионах оказалось заблокировано по вине бывшего начальника организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований (ГБР), Сергея Кизя. Об этом заявил в эфире украинского интернет-телеканала «Громадське» глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк.
«Фактически это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто, и закрыто безосновательно», — отметил Горбатюк, добавив, что работа не велась последние полгода, после того как на должность начальника департамента был назначен Кизь.
Следует отметить, что в начале июля Сергей Кизь получил повышение, став пятым заместителем генпрокурора Украины Юрия Луценко — на эту должность его рекомендовал Совет прокуроров.
Преступления без наказания
Напомним, что Сергей Горбатюк и ранее заявлял о намеренном затягивании расследования преступлений, совершённых в дни «революции достоинства». Так, в конце 2017 года он выступил с громкими обвинениями в адрес руководства страны.
«Я обвиняю (в затягивании расследования. — RT) руководителей правоохранительных органов и руководство государства. (Виновны. — RT) генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и, соответственно, руководитель государства, который отвечает за это», — цитировал Горбатюка УНИАН.
Тем не менее через год на брифинге в Киеве глава департамента спецрасследований ГПУ доложил о раскрытии большинства «преступлений», совершённых «против майдана» в 2013—2014 годах.
«На сегодняшний день из тех 4,7 тыс. преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений», — заявил Горбатюк.
При этом под стражей по такого рода делам на тот момент находились только 13 человек.
- Пожар в Доме профсоюзов, Одесса, 2 мая 2014 года
- Reuters
- © Yevgeny Volokin
«Их могло быть намного больше, но происходят неоднократные случаи изменения меры пресечения, даже лицам, которые подозревались в совершении трёх убийств и 33 покушений на убийство», — заявил он.
Так, среди лиц, которым была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, числится Сергей Ходияк, подозреваемый в расстреле противников майдана в Одессе 2 мая 2014 года. В 2015-м против него было возбуждено уголовное дело, однако в СИЗО он отправлен не был и по сей день продолжает вести активную общественно-политическую деятельность, возглавляя организацию «Национальное сопротивление». При этом рассмотрение уголовного дела постоянно откладывается.
Политологи отмечают, что этот случай далеко не единственный: сторонники «евромайдана» часто уходят от ответственности за совершённые преступления, в то время как их бывшие противники могут годами томиться в тюрьмах.
Остаются невыясненными и обстоятельства одного из наиболее резонансных эпизодов «майдана» — расстрела так называемой небесной сотни.
Напомним: с 18 по 20 февраля 2014 года от пуль, выпущенных неизвестными снайперами, погибли 104 участника протестов, которых впоследствии назвали героями «небесной сотни». При этом жертвы были и среди разгонявших майдан правоохранителей.
Именно этот инцидент стал катализатором государственного переворота на Украине, уверены эксперты.
Пытаясь остановить неконтролируемое развитие ситуации, Янукович 21 февраля подписал соглашение об урегулировании кризиса с лидерами протестующих при посредничестве глав МИД ФРГ и Польши, а также руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье. Однако к тому моменту ситуация окончательно вышла из-под контроля, и через считаные дни в стране произошла смена власти.
«Следствие не завершено»
Как отметила в интервью RT политолог Анна Арямова, версия лидеров «евромайдана» о причастности Виктора Януковича к расстрелам протестующих и сотрудников «Беркута» не выдерживает никакой критики.
«Янукович соблюдал тогда все договорённости, заключённые с протестующими, для него не имело смысла устраивать такую провокацию, потому что последствия были слишком очевидны. За преступлениями стоят те, кто затем пришёл к власти. По большому счёту, даже если Порошенко лично не имел отношения к этой трагедии, он должен был отвечать за эти события, потому что именно он возглавил потом государство, возникшее на пепелище «майдана», — считает эксперт.
- Бывший президент Украины Виктор Янукович (справа) в Ростовском областном суде
- © Сергей Пивоваров / РИА Новости
Но для новой политической элиты, занявшей высшие государственные посты на волне тех событий, было выгодно и далее поддерживать легенду о причастности Януковича к расстрелам протестующих, невзирая на отсутствие доказательств, считают эксперты. Расследование, которое длится уже шестой год, до сих пор так и не приблизилось к финалу.
В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование дела о расстреле протестующих завершено и будет передано в суд.
«Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу», — заявил он.
В качестве обвиняемых выступили экс-президент Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко, а также ряд других должностных лиц.
Однако судебный процесс так и не был начат. Ещё раз о завершении расследования Луценко сказал уже в феврале текущего года, подчеркнув, что подозреваемыми по делу числятся порядка 160 человек, включая Виктора Януковича.
Но вскоре Сергей Горбатюк эти сведения опроверг.
«Следствие не завершено», — сказал он.
Сейчас продолжается судебный процесс над пятью бывшими сотрудниками спецподразделения МВД Украины «Беркут» — Сергеем Тамтурой, Александром Маринченко, Олегом Янишевским, Сергеем Зинченко и Павлом Аброськиным. Их обвиняют в убийстве 48 человек на «евромайдане».
При этом суд отказывается допросить ключевых свидетелей — граждан Грузии Кобу Нергадзе, Александра Ревазишвили, Георгия Бежиташвили и Цезари Баджаладзе, которые были участниками тех событий.
- Бывшие бойцы спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемые в расстрелах на «майдане» в феврале 2014 года, во время заседания в Святошинском районном суде Киева
- РИА Новости
Впервые о «грузинском следе» в расстреле на «майдане» заговорили уже в апреле 2014 года, когда отставной грузинский генерал Тристан Цителашвили сообщил о причастности к провокации четырёх бывших сотрудников Михаила Саакашвили.
«Там были четыре грузина. Нам известны их фамилии и имена, мы знаем, где они работали в силовых структурах во время Саакашвили», — заявил он.
Впоследствии разыскать этих людей и поговорить с ними удалось итальянскому журналисту Джану Микалессину, их рассказ вошёл в документальный фильм. Они сообщили, что приказ стрелять отдавал бывший военный советник Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, а оружие и боеприпасы доставили украинский нардеп Сергей Пашинский и активист «евромайдана» Владимир Парасюк.
«Вероятность невелика»
Несмотря на все усилия властей, многие украинцы официальную версию развития событий считают неправдоподобной, отмечают аналитики.
«Да, какая-то часть общества верит тому, что говорит Киев: якобы виновники трагедии — Виктор Янукович и его окружение. Другие же сомневаются во всех гипотезах. Но есть и те, кто уверен в том, что в 2014 году провокации организовали такие люди, как Парубий и Пашинский», — пояснил в интервью RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению Анны Арямовой, рассчитывать на относительно объективное расследование расстрела «небесной сотни» и множества других преступлений, совершённых во время «революции достоинства», можно будет по мере того, как украинцы начнут трезво оценивать последствия переворота 2014 года.
«Когда украинцы выходили на «майдан», в обществе была объективная усталость, граничащая с крайней антипатией к властям. Но спустя годы приходит понимание, что «евромайдан» всё-таки был ошибкой. Не исключаю, что вскоре люди поймут, как этот переворот был осуществлён на самом деле», — говорит Арямова.
При этом политологи констатируют: провести объективное расследование невозможно, пока непосредственные участники тех событий находятся у власти. Эксперты не исключают, что ситуация изменится при Зеленском.
«Вероятность этого невелика. Скорее всего, Зеленский и его команда не станут раскручивать эту историю. Однако если они захотят всерьёз бичевать предыдущий режим Петра Порошенко, могут быть названы реальные заказчики расстрелов 2014 года», — считает Арямова.
Похожей точки зрения придерживается Михаил Погребинский. По его словам, теоретически Зеленский может обернуть в свою пользу расследование расстрела «небесной сотни» и других резонансных преступлений того периода, но для этого ему нужно получить реальную власть и проявить политическую волю.
«Это станет возможным, если партия Зеленского обретёт контроль над парламентом и сможет назначить лояльных ему министров, включая глав силовых ведомств. Правда, пока украинский президент не производит впечатления политика, способного на такие шаги», — подытожил Погребинский.
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