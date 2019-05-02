«Поворотная точка для Украины»: почему спустя пять лет не названы виновники трагедии в Доме профсоюзов

Пять лет назад произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов. От рук украинских радикалов и в огне устроенного ими пожара погибли 48 человек. Никто из предполагаемых участников массового убийства так и не понёс наказания, а его заказчики и организаторы до сих пор не названы. По словам экспертов, трагедия позволила официальному Киеву подавить сопротивление «евромайдану» в Одессе. При этом суды находятся под давлением националистов и не заинтересованы в поиске виновных, отмечают политологи.

Со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов прошло пять лет, но украинский суд так и не назвал виновников этих страшных событий. В ту ночь погибли 48 человек — шестеро были расстреляны, десять разбились, пытаясь спастись от огня, охватившего осаждённое радикалами здание, а 32 погибли в пламени и дыму пожара.

Напомним, националисты начали стекаться в Одессу заранее. Днём 2 мая сторонники «евромайдана» собрались на центральных улицах, чтобы пройти маршем в поддержку единства Украины.

Менее чем за неделю до этого на юго-востоке была провозглашена Луганская народная республика, а в начале апреля — Донецкая народная республика. Односторонний выход русскоязычных регионов из состава Украины стал закономерным итогом февральского переворота, осуществлённого в Киеве под антироссийскими лозунгами, отмечают эксперты.

Хроника трагедии

С декабря 2013 года город буквально бурлил — локальные стычки между сторонниками и противниками «евромайдана» начались задолго до 2 мая. В Одессу свозились люди, участвовавшие в киевских событиях. С марта они концентрировались на блокпостах в окрестностях Одессы. Как писали тогда украинские СМИ, блокпосты на ключевых трассах были созданы по инициативе одесского губернатора Владимира Немировского. Впоследствии он одобрил происходящее у Дома профсоюзов, назвав это «законными действиями».

«На этих постах дежурят в основном жители других регионов, которые участвовали в киевских событиях и не желают возвращаться по местам своего проживания», — сообщило 24 апреля 2014 года издание «Думская».

Именно эти люди сыграли ключевую роль в трагических событиях 2 мая. Об этом говорилось впоследствии в отчёте временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию фактов гибели людей в Одессе, Мариуполе, а также других городах Донецкой и Луганской областей Украины.

«Общественность города, независимые журналисты считают, что эти люди были главными участниками зачистки палаточного городка на Куликовом Поле и поджога Дома профсоюзов», — цитирует «Думская» документ. Уточняется, что в СНБО Украины так и не ответили на запросы нардепов о необходимости прояснить этот вопрос.

Правда, эта фраза содержалась только в исходном варианте отчёта — уже после подписания документа рядом нардепов в него были внесены изменения. Об этом заявила депутат Светлана Фабрикант. Она отозвала свою подпись под отчётом после публикации его окончательной версии.

2 мая 2014 года украинские националисты и футбольные фанаты запланировали провести в центре города марш в поддержку «евромайдана» и единства Украины. В этот день в Одессе должен был пройти футбольный матч, и это послужило основанием для прибытия в город дополнительного числа футбольных болельщиков.

Перед матчем Одессу посетил без официального повода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий. Он встретился с националистами.

Кроме того, к футбольным фанатам присоединялись переодетые в гражданскую одежду боевики «добровольческих батальонов» Национальной гвардии, а также представители «Самообороны Майдана» и «Правого сектора»*. Информация о возможных провокациях заставила противников «евромайдана» тоже мобилизовать силы — они опасались атаки на палаточный городок «антимайдана», разбитый на площади Куликово Поле.

Основной ареной столкновений двух противоборствующих групп стала Греческая площадь в центре Одессы.

Сторонники «евромайдана» даже угнали пожарную машину, чтобы использовать брандспойт против своих противников. Впоследствии экс-глава ГУ ГСЧС Руслан Боделан заявлял, что пожарная служба не отреагировала оперативно на пожар в Доме профсоюзов, опасаясь, что машины тоже будут захвачены активистами.

Уже на Греческой площади появились первые жертвы. В ходе перестрелки погибли шесть человек.

РИА Новости

© Денис Петров

«Куликовцы» укрылись в Доме профсоюзов, но это решение оказалось роковым — нападавшие начали забрасывать здание «коктейлями Молотова» и стрелять по окнам. Дом загорелся, а выбраться из огня людям мешали радикалы, окружившие здание. Тех, кто вырывался из охваченного пламенем здания, встречали боевики, людей зверски избивали.

При этом «евромайдановцы» не пускали к пострадавшим врачей, раненых увозили с места событий в полицейских автозаках.

Нескорый суд

Расследование трагедии было поручено Главному следственному управлению МВД Украины, Генпрокуратуре и СБУ. Впрочем, киевские власти сразу назвали «виновников»: возглавлявший тогда украинский кабмин Арсений Яценюк обвинил одесскую милицию в том, что она не смогла вовремя предотвратить провокацию и обезвредить «террористов» — под террористами политик имел в виду антимайдановцев. Не обошлось и без разговоров о «российском следе» — премьер поручил прокуратуре найти тех, кто «под российским руководством начал смертельную атаку на Украину и Одессу».

Из 48 жертв трагедии 46 были одесситами, ещё двое — выходцами из соседних Николаевской и Винницкой областей. Среди погибших — семь женщин. Самой старшей жертве исполнилось на момент гибели 70 лет. Ходили слухи о том, что погибших на самом деле было больше, но они официально не подтвердились.

В пожаре также поспешили обвинить самих жертв — якобы они «начали забрасывать мирных граждан бутылками с зажигательной смесью и вести по ним огонь из огнестрельного оружия», что и привело к возгоранию.

По горячим следам был задержан только один боевик «евромайдана» — добивавший раненых у Дома профсоюзов Всеволод Гончаровский. Впрочем, он был быстро отпущен на свободу, а дело в отношении него закрыто.

В 2015 году уголовное дело было возбуждено против Сергея Ходияка, подозреваемого в стрельбе на Греческой площади, — оно находится в Малиновском суде Одессы. Однако сам обвиняемый не в СИЗО, а ведёт активную общественную жизнь, возглавляет организацию «Национальное сопротивление», принимает участие в различных скандальных акциях и даже работает в Раде, если верить информации на его странице в Facebook. Рассмотрение уголовного дела постоянно откладывается. Судьи подвергаются открытым нападкам со стороны националистов, из-за чего объявляют о самоотводе или даже подают в отставку.

РИА Новости

© Антон Круглов

Эксперты сомневаются, что делу вообще будет дан ход. Как пояснил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, на Украине всерьёз не расследуются дела, где обвиняемыми оказываются люди, связанные с националистическими организациями.

«Судьи запуганы, властям тоже не хочется иметь дело с националистами, так как они ребята «организованные». Пока власть будет продолжать политику такого рода, ситуация не изменится», — пояснил эксперт в интервью RT.

Также уголовные дела были возбуждены против экс-начальника МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и экс-главы одесского ГУ ГСЧС Руслана Боделана. Оба фигуранта успели выехать за границу.

При этом шесть активистов «антимайдана» (Сергей Долженков, Владислав Романюк, Максим Сакауов, российский гражданин Евгений Мёфедов, Сергей Корчинский и Евгений Гурьев) более трёх лет ждали приговора в стенах СИЗО, ещё несколько человек находились под подпиской о невыезде. Они были оправданы решением Иличёвского городского суда осенью 2017 года, но Евгений Мёфедов и Сергей Долженков тут же были снова арестованы по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины и до сих пор находятся в СИЗО.

По словам Михаила Погребинского, это не уникальный случай — сегодня подобные процессы над оппозицией стали распространённой практикой.

«Доказать вину не могут, а отпускать не хотят, потому что в этом случае к ним придут группы радикалов и будут запугивать. Украинским властям легче держать невиновного в неволе», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Как пояснил эксперт в разговоре с RT, по официальной версии властей, события в Одессе — российская провокация.

«Они не могут это доказать, но держат людей в тюрьме, чтобы ссылаться на это для своего прикрытия. Они хотят продемонстрировать, что расследование ведётся и что есть подозреваемые», — считает эксперт.

«Демонстративное уничтожение»

Тема трагедии 2 мая и спустя пять лет остаётся крайне болезненной. Даже попытки открыто говорить о тех событиях пресекаются: недавно депутат «Оппозиционного блока» Игорь Шурма напомнил с парламентской трибуны о событиях 2 мая, сказав, что в тот день прошла «по-звериному спланированная античеловеческая акция». Но договорить ему не дали — просто отключили микрофон, а вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед попыталась вмешаться в его выступление.

2 мая — день повышенной тревоги для украинских силовиков, каждый год в Одессе усиливается полицейский контроль «с целью недопущения массовых беспорядков».

В этом году ограничения вводятся на Куликовом Поле и Соборной площади. Об этом сообщили ранее в пресс-службе полиции Одесской области, объяснив это необходимостью «охраны жизни и здоровья людей».

Хотя на Украине сменился президент, им стал комик Владимир Зеленский, эксперты сомневаются в том, что расследование трагедии 2 мая сдвинется с мёртвой точки.

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Экс-депутат Одесского городского совета Александр Васильев считает, что организаторы трагедии 2 мая 2014 года добились поставленных перед собой целей.

«Физически было разгромлено русское движение в Одессе. Очень мощное, одно из самых мощных на Украине, хорошо структурированных. Люди либо погибли, либо попали в тюрьму, либо вынуждены были скрываться», — заявил он в беседе с RT.

По мнению политика, после событий весны 2014 года оппозиция в Одессе оказалась под мощным давлением националистов и была лишена возможности осуществлять какую-либо деятельность.

С этим мнением согласен и член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

«2 мая 2014 года в Одессе произошло демонстративное уничтожение сторонников русского мира с помощью ряда олигархических групп, которые профинансировали и организовали это убийство, и с помощью радикалов, которые его осуществили», — подчеркнул он.

По мнению Михаила Погребинского, эти трагические события можно назвать «поворотной точкой» для современной Украины: после 2 мая 2014 года многие окончательно поняли, насколько жестокий режим пришёл к власти в стране.

«Да, Киеву удалось запугать одесских активистов, после уже не было серьёзных акций гражданского неповиновения. Сейчас часть украинского общества просто находится во внутренней эмиграции, считая Украину чужой страной», — подытожил эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).