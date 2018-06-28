Удерживаемый в украинской тюрьме россиянин рассказал о своей голодовке

Гражданин России Евгений Мефёдов, который уже четыре года находится в украинской тюрьме по сфабрикованным обвинениям, рассказал в интервью RT, как несколько раз объявлял голодовку.

«Я объявлял голодовку несколько раз: в ноябре 2015-го, в апреле 2016-го и в августе 2017-го. В первый раз за меня друзья и знакомые внесли залог — 30 ноября 2015 года. Но в тот день был захвачен Малиновский суд: судей заставили писать заявления об увольнении. Голодовка ни к чему не привела», — сказал он.

По его словам, через полгода он снова объявил голодовку.

«Пять дней даже без воды, затем ещё 29 дней, но уже пил воду. Тяжело было первые три дня, потом перестаёшь думать о еде, много спишь, чувствуешь слабость», — добавил Мефёдов.

Он отметил, что адвокат, который на тот момент представлял его интересы, «не прилагал никаких усилий, чтобы привлечь к этому внимание, только предлагал поголодать два месяца».

«Успехом не увенчалось, но в мае 2016 года меня в очередной раз «выпустили». Трёхдневная сухая голодовка в августе 2017 года привела к тому, что прокурора обязали запросить срок и суд ушёл в совещательную комнату, после оправдали», — заключил он.

Мефёдов 2 мая 2014 года находился в Доме профсоюзов в Одессе, где вместе с активистами «антимайдана» укрылся от националистов. Тогда радикалы подожгли здание и не выпускали людей, в результате чего погибли 48 человек.

Мефёдов получил тяжёлые ожоги, попал в реанимацию, однако оттуда был отправлен в СИЗО.

По мнению самого мужчины, украинской стороне нужен был «российский след».

Подробнее — в материале RT.