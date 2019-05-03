«Никто так и не понёс ответственности за убийства»: в ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обеспокоена ходом расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Глава миссии Фиона Фрейзер подчеркнула, что никто так и не понёс ответственности за гибель 48 человек. Более того, по её словам, такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия. По мнению экспертов, нежелание Киева установить все обстоятельства случившегося может привести к повторению трагедии. Однако, как полагают аналитики, украинские власти готовы пойти на этот риск, поскольку беспристрастное расследование может поставить под вопрос легитимность нынешнего руководства страны.

В пятую годовщину трагических событий в Одессе мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года. Этот доклад в четверг в ходе специального брифинга представила глава миссии Фиона Фрейзер.

По её словам, в миссии обеспокоены тем, что никто до сих пор не понёс ответственности за гибель 48 человек и ранение ещё 247 участников тех событий. Кроме того, из 29 человек, которым всё же были предъявлены обвинения по итогам событий 2 мая, 28 являются сторонниками федерализации («антимайдана»). Фрейзер отметила, что такое положение дел указывает на предвзятый характер следствия.

В опубликованном документе ММПЧУ события 2 мая делятся на два инцидента: столкновения в центре города между сторонниками единства и федерализации Украины, в ходе которых были застрелены шесть человек, и беспорядки на Куликовом поле, которые завершились трагедией в Доме профсоюзов и гибелью 42 человек (32 погибли внутри здания, а десять скончались от полученных травм при попытке спастись из горящего строения).

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«К сожалению, до сих пор так никто и не понёс ответственности за убийство шести человек в центре города и за насильственную смерть 42 человек в Доме профсоюзов. Во многих случаях даже не установлены конкретные исполнители и подозреваемые. Из 29 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, 28 были вероятными сторонниками федерализации. Это создаёт определённый вызов. Были две группы, которые ответственны за эскалацию насилия. Следовательно, такое впечатляющее соотношение позволило нам сделать вывод, что расследование полиции о массовых беспорядках было выборочным и предвзятым», — цитирует Фрейзер издание «Страна.ua».

Отмечается, что некоторые из уголовных производств, открытых после трагических событий 2 мая, застопорились на этапе досудебного расследования, а остальные буксуют на этапе судебного разбирательства, «что свидетельствует об отсутствии со стороны властей настоящей заинтересованности в обеспечении правосудия для жертв и привлечении виновных к ответственности».

В мониторинговой миссии также выразили обеспокоенность тем, что ведущееся одесской полицией расследование, «вероятно, не отвечает критериям независимости и беспристрастности», учитывая утверждения о причастности правоохранительных органов в этому делу.

«Полиция до сих пор не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов. По информации полиции и Генпрокуратуры, главными препятствиями в расследовании являются трудности с установлением всех лиц, участвовавших в столкновениях», — обозначили в ММПЧУ «аргументацию» правоохранителей.

При этом единственное дело об убийстве сторонника федерализации, по которому ещё четыре года назад было завершено досудебное расследование и предъявлено обвинение, до сих пор не дошло до суда — его первое рассмотрение по существу назначено на 13 мая 2019 года.

«Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины», — отметила Фрейзер.

В мониторинговой миссии также обратили внимание на «постоянное деструктивное поведение сторонников единства на судебных заседаниях», которое не пресекается полицией и может угрожать независимой деятельности судей и адвокатов.

«Исходя из вышеизложенного, ММПЧУ с беспокойством отмечает, что власть не сделала всё необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и беспристрастного расследования убийств и насильственных смертей, которые имели место в результате насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия», — подчёркивается в отчёте ООН.

Резюмируя доклад, в ММПЧУ рекомендовали властям Украины обеспечить «эффективное, тщательное и беспристрастное расследование» событий 2 мая, для чего передать руководство процессом Главному следственному управлению Нацполиции, предоставить этим делам приоритетный статус судебного производства, а также обеспечить безопасность всех участников этих процессов.

«Если такие преступления не расследовать, они обязательно вернутся на Украину»

В годовщину событий 2 мая в ряде городов России и Украины прошли памятные мероприятия, а многие спикеры выразили мнение, что действующая украинская власть не заинтересована в объективном, не ангажированном расследовании одесской трагедии.

В российском МИД констатировали, что, несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно тормозят его. Это позволяет говорить о причастности руководства страны к событиям 2 мая 2014-го.

«Обет молчания хранят и западные кураторы Киева. Им явно невыгодно признать, что под их опекой у руля страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови... Не теряем надежды, что на Украине всё-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года, по итогам которого все причастные к ним лица понесут наконец заслуженное наказание», — подчеркнули в МИД.

Пятая годовщина трагедии в Доме профсоюзов

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в кратчайшие сроки обозначить свою позицию касательно той трагедии и расследования её обстоятельств.

«Зеленский должен публично выразить своё ясное отношение к трагедии в Одессе. Это не только акт элементарной человечности. Это во многом определит и дальнейшие шаги будущего президента. Не может быть и речи о каком-либо примирении в стране, пока пепел погибших стучит в сердца миллионов украинцев», — заявил сенатор.

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В свою очередь, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT усомнился в том, что публикация очередного доклада мониторинговой миссии ООН как-то повлияет на ход процесса, поскольку официальное установление истины в тех событиях будет означать «разрушение мифологии постмайданной Украины». Эксперт полагает, что западные кураторы киевского режима также не особо настроены на разрешение этого вопроса и наказание виновных.

«Сейчас на Украине избрана новая власть — несистемная и популистская. Интересно, окажет ли она содействие тому, чтобы были найдены виновные, или нет. Такое ощущение, что всё-таки нет. Не заинтересована в этом современная постмайданная Украина», — заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

При этом он отметил, что созданная на Украине система устраивает внешних спонсоров, а потому определённый круг людей находятся вне зоны досягаемости украинских правоохранительных органов и правосудия. По словам эксперта, такое положение дел опасно тем, что может привести к повторению трагедии 2014 года. Тем не менее специалист считает, что власти на Украине готовы пойти на этот риск, чтобы сохранить видимость своей легитимности.

«Это очень печально, потому что такого рода преступления, если их не расследовать, обязательно вернутся на Украину. Вот что страшно. Это сродни бумерангу. Если его не остановить, он возвращается», — подчеркнул Суздальцев.

Добавим, что ни один из высокопоставленных украинских политиков в четверг не удосужился как-либо прокомментировать события пятилетней давности — ни действующий президент Пётр Порошенко, ни глава кабмина Владимир Гройсман, ни спикер Рады Андрей Парубий, который на момент трагедии был секретарём СНБО, ни избранный глава государства Владимир Зеленский. При этом на фоне прошедших 2 мая памятных мероприятий в Одессе состоялся «Марш украинского порядка», в котором приняли участие порядка тысячи сторонников праворадикальных движений, выкрикивавших националистические лозунги.