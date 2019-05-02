Медведчук: Киев не заинтересован в объективном расследовании трагедии в Одессе

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» заявил, что власти страны не заинтересованы в объективном расследовании произошедшего пять лет назад в Одессе.

«Власть... которая вывела русофобию и антироссийскую истерию в ранг государственной политики, не заинтересована в объективном, не ангажированном расследовании одесской трагедии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Пять лет назад в Одессе от рук украинских радикалов и от устроенного ими пожара погибли 48 человек.

Никто из предполагаемых участников массового убийства так и не понёс наказания, а его заказчики и организаторы до сих пор не названы.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.