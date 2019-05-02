МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

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В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
  • РИА Новости

«Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят», — отмечается в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что на Украине будут созданы условия, при которых власти страны смогут провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.

Никто из предполагаемых участников массового убийства так и не понёс наказания, а его заказчики и организаторы до сих пор не названы. 

Подробнее — в материале RT.

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