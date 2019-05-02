Эксперт оценил заявление ООН о ходе расследования трагедии в Одессе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT критику Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) хода расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

«Я думаю, что заявление мониторинговой миссии не приблизит дату официального установления истины в деле о трагедии в Одессе 2 мая. Дело в том, что официальное установлении истины в этом трагическом событии будет означать разрушение мифологии постмайданной Украины», — отметил Мезюхо.

По словам политолога, в СМИ достаточно комментариев очевидцев, а также фото- и видеоматериалов, чтобы «установить виновных в этом нечеловеческом преступлении».

«Тем не менее все пять лет украинские власти делали вид, что расследовали это трагическое событие. По сути, можно сказать, что расследование носило имитационный характер», — заключил эксперт.

Ранее в ММПЧУ раскритиковали ход расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года.

В частности, в миссии подчеркнули, что к настоящему времени никто из причастных к инциденту не привлечён к ответственности.

Уточнялось, что жертвами произошедшего в Одессе стали 48 человек, ещё 247 пострадали.