Эксперт оценил заявление ООН о ходе расследования трагедии в Одессе

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT критику Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) хода расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
Эксперт оценил заявление ООН о ходе расследования трагедии в Одессе
  • Reuters

«Я думаю, что заявление мониторинговой миссии не приблизит дату официального установления истины в деле о трагедии в Одессе 2 мая. Дело в том, что официальное установлении истины в этом трагическом событии будет означать разрушение мифологии постмайданной Украины», — отметил Мезюхо.

По словам политолога, в СМИ достаточно комментариев очевидцев, а также фото- и видеоматериалов, чтобы «установить виновных в этом нечеловеческом преступлении».

«Тем не менее все пять лет украинские власти делали вид, что расследовали это трагическое событие. По сути, можно сказать, что расследование носило имитационный характер», — заключил эксперт.

Ранее в ММПЧУ раскритиковали ход расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года.

В частности, в миссии подчеркнули, что к настоящему времени никто из причастных к инциденту не привлечён к ответственности.

Уточнялось, что жертвами произошедшего в Одессе стали 48 человек, ещё 247 пострадали.

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