В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе

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В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.
В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе
  • Reuters

«ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали всё необходимое для обеспечения безотлагательного независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место... 2 мая 2014 года», — цитирует заявление миссии Deutsche Welle.

При этом в ММПЧУ подчеркнули, что к настоящему времени никто из причастных к произошедшему не привлечён к ответственности. Там также отметили, что в Киеве не заинтересованы «в обеспечении справедливости для жертв» ЧП.

Ранее председатель политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не заинтересованы в объективном расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

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