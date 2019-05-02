Украинские националисты прошли маршем по улицам Одессы по случаю очередной годовщины со дня трагедии в Доме профсоюзов, передаёт «Страна.ua».

Издание отмечает, что шествие к Соборной площади началось от памятника Тарасу Шевченко.

Участники марша были одеты в камуфляжную форму, они выкрикивали националистические лозунги.

По некоторым данным, в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.

Ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Одессе.

В частности, в ММПЧУ подчеркнули, что до сих пор никто из причастных к инциденту не был привлечён к ответственности.

Жертвами произошедшего в городе стали 48 человек, ещё 247 пострадали.