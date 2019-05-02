Украинские националисты прошли маршем по улицам Одессы
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Издание отмечает, что шествие к Соборной площади началось от памятника Тарасу Шевченко.
Участники марша были одеты в камуфляжную форму, они выкрикивали националистические лозунги.
По некоторым данным, в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.
Ранее в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Одессе.
В частности, в ММПЧУ подчеркнули, что до сих пор никто из причастных к инциденту не был привлечён к ответственности.
Жертвами произошедшего в городе стали 48 человек, ещё 247 пострадали.