«Нет политической воли»: как возвращение прежних прокуроров может повлиять на расследование расстрелов в ходе «майдана»

Генеральная прокуратура Украины вернула к рассмотрению дела о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года прежних прокуроров. Они были отстранены 28 декабря 2019 года, за день до того, как обвиняемые по делу экс-беркутовцы были переданы ЛНР и ДНР в рамках обмена удерживаемыми лицами. По мнению экспертов, руководство страны пытается перезапустить процесс, который продолжается уже почти шесть лет, и завершить его. Впрочем, аналитики отмечают, что рассчитывать на объективное расследование и вердикт не приходится, поскольку это не выгодно нынешним украинским властям.

Офис генерального прокурора Украины вернул старый состав прокуроров по делу о гибели активистов «евромайдана» в феврале 2014 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook «Адвокатская совещательная группа» (объединение адвокатов, защищающих интересы семей погибших. — RT). В посте отмечается, что это «хорошие новости».

Речь идёт о группе прокуроров в деле об убийствах на Институтской улице Киева 20 февраля 2014 года — в тот день от пуль неизвестных стрелков погибли несколько десятков человек. Как говорится в сообщении адвокатской группы, «после удовлетворения отвода фейковых прокуроров» решением Святошинского районного суда, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка вернул своим постановлением «оригинальный» состав группы прокуроров: Алексея Донского, Игоря Земского и Яниса Симонова.

Напомним, 28 декабря 2019 года Руслан Рябошапка сменил группу обвинителей по делу о событиях на «майдане», которая вела расследование с 2014 года. В тот же день Апелляционный суд Киева выпустил проходивших по делу в качестве обвиняемых бывших бойцов «Беркута» под личные обязательства.

29 декабря 2019 года экс-«беркутовцы» были переданы самопровозглашённым республикам Донбасса в рамках обмена удерживаемыми лицами. Как сообщают украинские СМИ, бывшие прокуроры по делу о расстрелах на Майдане выступали против этого решения украинского руководства.

В то же время, новые прокуроры — Александр Шевеленко, Денис Субботин и Марина Мазепина — не получили доступ к делу. В середине января их кандидатуры получили отвод по ходатайству адвокатов семей так называемой «небесной сотни» — людей, погибших в ходе событий, которые привели к госперевороту на Украине в 2014 году. Святошинский райсуд Киева дал генеральному прокурору Украины два месяца на назначение новых прокуроров по делу и на их ознакомление с материалами производства.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка

Reuters

© Valentyn Ogirenko

С выбором кандидатур затруднений не возникло — ещё в начале января офис генпрокурора сообщил о том, что обвинители по событиям на Майдане — Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов — успешно прошли собеседования на руководящие должности. Как заявил тогда Игорь Земсков, он продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам «майдана».

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При этом ранее в структуре Государственного бюро расследований Украины было сформировано специальное подразделение, которое должно заниматься расследованием преступлений, совершённых во время беспорядков конца 2013 — начала 2014 годов. В официальном сообщении, опубликованном на сайте ГБР, уточнялось, что в новую структуру войдут 32 следователя и прокурора, которые работали ранее в Генеральной прокуратуре Украины.

Как отметил в беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сейчас сложно сказать, как возвращение прежней группы прокуроров повлияет на ход рассладования.

«Эти прокуроры уже участвовали в деле и не продемонстрировали особой эффективности. Скорее всего, либо лучше прокуроров не нашли, либо перед ними стоят те же цели, что и прежде», — считает эксперт.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, сейчас неясно даже то, какое именно ведомство будет дальше вести дело — образованная недавно структура ГБУ или генпрокуратура.

«По сути, это дело сейчас никто не ведёт. Видимо, процесс пытаются перезапустить заново, потому что расследование уже должно как-то закончиться», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Принесение жертвы»

Напомним, во время уличных беспорядков, охвативших Киев в конце 2013 и начале 2014 годов, погибли более ста человек. Среди жертв были как активисты «евромайдана», так и сотрудники правоохранительных органов. Больше всего людей погибло 20 февраля 2014 года — тогда неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и сотрудником полиции. Массовые убийства спровоцировали ещё большее обострение ситуации, которое в итоге привело к свержению законных властей.

«Расстрел людей на «майдане» — элемент цветной революции, устроенный её организаторами. Это было своего рода актом принесения жертвы, поскольку именно кровь может озлобить людей и толкнуть на крайности», — считает политолог Анна Арямова.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл во время возложения цветов к мемориалу Небесной сотни в Киеве

РИА Новости

Новый режим чтит память погибших активистов, которых на Украине называют «небесной сотней». Однако расследовать гибель людей в Киеве не спешат — с момента событий прошло уже шесть лет, но следствие до сих пор не назвало виновников трагедии.

В конце 2017 года генеральный прокурор Украины (тогда этот пост занимал Юрий Луценко) заявил, что досудебное расследование по делу о расстрелах на «майдане» близится к завершению и будет скоро передано в суд. На роль обвиняемых по делу украинские следователи избрали тогда экс-президента Виктора Януковича, а также ряд бывших чиновников его администрации. Утверждалось, что именно Янукович отдал приказ стрелять в протестующих. Правда, никаких доказательств в пользу этой версии так и не было представлено. В приговоре, вынесенном заочно экс-президенту в начале 2019 года, расстрелы людей на «майдане» уже не фигурировали.

Следует отметить, что изначально подозреваемым по делу о гибели людей во время «евромайдана» выступал даже один из участников протеста. Активисту «майдана» (а впоследствии бойцу ВСУ) Ивану Бубенчику было предъявлено подозрение по статье 115 УК Украины («Убийство»). Бубенчик сам открыто рассказывал СМИ о том, как получил утром 20 февраля от некого человека (его имя Бубенчик не назвал. — RT) автомат Калашникова, из которого расстрелял двух командиров «Беркута».

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела», — так Бубенчик описывал потом свои действия.

Однако в начале 2018 года украинская прокуратура сняла с активиста подозрение в убийстве, оставив в деле лишь статьи 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием»). Это позволило ему воспользоваться амнистией, объявленной участникам «евромайдана» властями Украины.

В результате единственными обвиняемыми по делу о расстрелах в Киева стали бывшие бойцы «Беркута».

«Видимость активности»

После того, как 29 декабря состоялся обмен пленными и экс-«беркутовцы» были переданы ДНР и ЛНР, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что расследование преступлений, совершённых на «майдане», всё равно будет доведено до конца.

«То, что мы обещаем, мы делаем, поэтому, как я и сказал, дела «майдана» мы закончим обязательно», — заявил Зеленский.

По мнению Михаила Погребинского, действующий президент Украины пока ограничивается обещаниями, но не готов к реальным шагам. Честное расследование событий на «майдане» ударило бы, прежде всего, по предшественникам Зеленского — Петру Порошенко и другим бенефициарам «майдана».

Президент Украины Владимир Зеленский

РИА Новости

«Хотя Порошенко — политический оппонент Зеленского, экс-президента до сих пор защищает Запад. Если расследование будет проведено объективно, его итоги будут неутешительными для украинских праворадикалов. Миф о «революции достоинства» будет разрушен. Сейчас власти Украины сами не знают, как поступить. Зеленский ощущает давление со всех сторон. Он понимает, что расследование нужно довести до конца, но пока неясно, есть ли у него для этого политическая воля», — отметил эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается и Анна Арямова.

«Трагедия произошла по вине предшественников Зеленского. Для него же эта история — как горячая картошка, которая жжёт ладони, но и выбросить её нельзя. Если вскроется правда, тень падёт и на Зеленского, который уже стал частью политической элиты Украины», — пояснила эксперт, добавив, что, скорее всего, дело будет перебрасываться из ведомства в ведомство, чтобы тянуть время.

Скоро очередная годовщина расстрелов на «майдане», дело снова окажется в центре внимания СМИ и украинского общества. Поэтому сейчас власти Украины пытаются создать видимость активности, считает Руслан Бортник.

«На самом деле, этому расследованию не хватает политической воли. Как только у властей появится желание установить правду, сразу появится и результат», — подытожил эксперт.