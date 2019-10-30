«Стабилизация без прояснений невозможна»: Рада отказалась формировать комиссию по расследованию беспорядков в Одессе

Верховная рада Украины отказалась формировать временную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда в результате пожара в Доме профсоюзов, организованного украинскими националистами, погибли 48 человек. Задачами группы парламентариев должны были стать изучение обстоятельств трагедии, поиск виновников и подстрекателей, а также проверка правомерности действий силовиков. За инициативу высказались лишь 79 из 389 депутатов. Эксперты полагают, что полноценное разбирательство по итогам одесских событий нужно самой Украине и стабилизация, которую перед выборами обещал Зеленский, невозможна без прояснения того, что случилось в Доме профсоюзов.

Верховная рада Украины отказалась формировать временную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек. Соответствующую инициативу на обсуждение парламента вынесли представители украинской оппозиции.

При необходимом минимуме в 226 голосов решение поддержали лишь 79 парламентариев из 389. В числе проголосовавших в пользу инициативы оказались 32 представителя фракции «Слуга народа», насчитывающей 252 депутата.

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Предполагалось, что основной задачей комиссии станет расследование обстоятельств массовых беспорядков в Одессе в 2014 году, в том числе изучение причин, которые привели к этим событиям, поиск организаторов и подстрекателей, а также проверка правомерности действий правоохранительных органов.

По замыслу авторов проекта, в состав комиссии должны были войти 18 депутатов во главе с представителем фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Николаем Скориком. Его заместителем предлагалось назначить депутата от фракции «Слуга народа» Алексея Леонова. Парламентарии должны были работать на протяжении шести месяцев и представить в Раде отчёт по итогам этой деятельности.

Отметим, что нежелание Рады одобрить процедуру формирования комиссии стало поводом для первой потасовки в украинском парламенте нового созыва. Инициатор проекта Николай Скорик повздорил с представителем «Слуги народа» Николаем Тищенко. Как сообщают украинские СМИ, Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать.

Комментируя решения Рады, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что расследование событий в Одессе находится в интересах Украины.

«Внести ясность в то, почему и когда это произошло, очень важно. Сейчас же возникает предположение, что те депутаты Рады, которые голосовали против, стремятся не выносить сор из избы либо хотят представить Украину в каком-то выгодном свете в настоящее время при новой власти. И они не хотят, чтобы события 2 мая 2014 года были объективно расследованы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Эксперт предположил, что начало нового расследования одесской трагедии способно спровоцировать запрос на изучение обстоятельств других аналогичных событий, которые имели место на Украине.

«Может, они были и меньшего масштаба, но тоже носили вопиющий характер. Видимо, в перспективе мог быть и запрос на расследования событий «майдана». Учитывая эти возможные последствия и перспективы, Рада проголосовала против», — констатирует эксперт.

Оленченко обратил внимание на то обстоятельство, что большинство в Раде составляют представители партии «Слуга народа», пользующейся поддержкой электората и президента Владимира Зеленского. Как отмечает эксперт, глава государства в своей предвыборной кампании высказывался за стабилизацию обстановки на Украине.

«Но стабилизация без прояснений вряд ли возможна», — заключил Оленченко.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе украинские националисты подожгли Дом профсоюзов. В помещении оказались заблокированы активисты «антимайдана», а боевики забрасывали здание «коктейлями Молотова» и вели стрельбу из оружия, не пуская к пострадавшим медиков. По официальным данным украинских властей, погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

В пятую годовщину этих событий, 2 мая 2019 года, МИД России выступил с заявлением, в котором ведомство отметило нежелание Киева заниматься расследованием трагедии в Одессе.

«Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят», — говорилось в сообщении.

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В тот же день на проблему расследования событий в Одессе обратили внимание в ООН. Организация раскритиковала работу следствия и заявила, что «власти не сделали всё необходимое для обеспечения безотлагательного независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей».

Как полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, несмотря на смену президента и ротацию в Верховной раде, нынешняя украинская государственность построена на событиях «майдана» и его последствиях, среди которых оказалась и одесская трагедия.

По мнению эксперта, возникновение «Слуги народа» не является следствием «майдана» и сопутствующих ему трагедий, но партия опирается на тот же исторический фундамент, что и остальная политическая элита Украины.