ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Короткая ссылка
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
  • РИА Новости

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своём письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — указал он.

Ранее СМИ сообщали, что ГБР возбудило дело против Парубия по ч. 4 ст. 157 УК Украины («Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя»).

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана». Экстремисты стреляли по людям, которые пытались спастись из охваченного огнём здания, и не пускали к пострадавшим врачей. В результате погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить