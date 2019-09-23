ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своём письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — указал он.

Ранее СМИ сообщали, что ГБР возбудило дело против Парубия по ч. 4 ст. 157 УК Украины («Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя»).

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана». Экстремисты стреляли по людям, которые пытались спастись из охваченного огнём здания, и не пускали к пострадавшим врачей. В результате погибли 48 человек, более 200 получили ранения.