В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
- © Petro Poroshenko
- globallookpress.com
«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.
При этом в ГБР не уточнили подробности о характере правонарушений.
6 сентября Порошенко вновь проигнорировал повестку из ГБР с требованием явиться на допрос.
В конце июля сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.