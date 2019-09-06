В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел

Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в пресс-службе бюро.

«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

При этом в ГБР не уточнили подробности о характере правонарушений.

6 сентября Порошенко вновь проигнорировал повестку из ГБР с требованием явиться на допрос.

В конце июля сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.