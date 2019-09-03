Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.

Как сообщает «Вести Украина», вместо экс-президента в ГБР пришёл его адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что у Порошенко нет возможности появиться в ГБР в связи с работой в парламенте, а также «по многим уважительным причинам».

«К сожалению, ГБР не даёт должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко», — отметил Головань.

Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.