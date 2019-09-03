Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР
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Как сообщает «Вести Украина», вместо экс-президента в ГБР пришёл его адвокат Игорь Головань.
Он отметил, что у Порошенко нет возможности появиться в ГБР в связи с работой в парламенте, а также «по многим уважительным причинам».
«К сожалению, ГБР не даёт должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко», — отметил Головань.
Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.