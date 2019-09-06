Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
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В эфире телеканала «Прямой» защитник заявил, что повестка Порошенко была оформлена с нарушениями, поэтому он не явился «по уважительной причине».

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил он.

3 сентября Порошенко также не прибыл в ГБР для проведения следственных действий. Тогда адвокат объяснил это работой Порошенко в Верховной раде и «многими уважительными причинами».

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