Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
- globallookpress.com
В эфире телеканала «Прямой» защитник заявил, что повестка Порошенко была оформлена с нарушениями, поэтому он не явился «по уважительной причине».
«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил он.
3 сентября Порошенко также не прибыл в ГБР для проведения следственных действий. Тогда адвокат объяснил это работой Порошенко в Верховной раде и «многими уважительными причинами».