Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «днём победы» над сепаратистами

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук поздравил украинцев с пятилетней годовщиной «подавления сепаратистского мятежа» в Одессе.

«Пять лет назад в Одессе подавлен сепаратистский мятеж! С Днём Победы! Вечная память, погибшим украинцам!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее в МВД Украины сообщили, что в массовых мероприятиях по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе приняли участие около 4,5 тыс. человек.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) выразили обеспокоенность ходом расследования трагедии в Одессе.

2 мая 2014 года националисты устроили погромы и пожар в одесском Доме профсоюзов. В результате погибли 48 человек, ещё 247 пострадали.

Расследование этих событий продолжается, никто до сих пор не понёс ответственности за произошедшее.