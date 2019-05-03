Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «днём победы» над сепаратистами

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук поздравил украинцев с пятилетней годовщиной «подавления сепаратистского мятежа» в Одессе.

«Пять лет назад в Одессе подавлен сепаратистский мятеж! С Днём Победы! Вечная память, погибшим украинцам!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее в МВД Украины сообщили, что в массовых мероприятиях по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе приняли участие около 4,5 тыс. человек.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) выразили обеспокоенность ходом расследования трагедии в Одессе.

2 мая 2014 года националисты устроили погромы и пожар в одесском Доме профсоюзов. В результате погибли 48 человек, ещё 247 пострадали.

Расследование этих событий продолжается, никто до сих пор не понёс ответственности за произошедшее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить