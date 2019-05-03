МВД Украины: в массовых мероприятиях в Одессе участвовали около 4,5 тысячи человек
«Массовые мероприятия в Одессе завершились. Всего в них приняли участие около 4500 человек», — говорится в тексте, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook.
При этом в МВД страны отметили, что «всё прошло мирно и спокойно».
Ранее в полиции Одесской области заявили, что более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в городе в ходе мероприятий 2 мая.
В свою очередь, председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что власти Украины не заинтересованы в объективном расследовании произошедшего 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов.