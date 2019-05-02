В годовщину трагедии в Одессе более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок в городе

В полиции Одесской области заявили, что более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в годовщину трагедии в Одессе, 2 мая.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«2 мая в Одессе безопасность и порядок будут обеспечивать более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Вместе с одесскими полицейскими на улицы города выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в городе также будут действовать временные ограничения. В частности, на Куликовом поле и Соборной площади будут установлены временные фильтрационные пункты и введены ограничения на движение транспорта.

2 мая 2019 года исполнится пять лет со дня трагических событий в Одессе. В тот день 48 человек погибли, более 200 получили ранения в масштабных столкновениях в центре города между радикалами из «евромайдана» и противниками революции в Киеве, а также в результате пожара, который начался в Доме профсоюзов, где оказались заблокированы люди.

Подробнее — в материале RT.