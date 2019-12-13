«Российский след» не нашли: в убийстве Павла Шеремета подозревают украинских националистов

На Украине задержаны предполагаемые убийцы журналиста Павла Шеремета. Все они оказались активными сторонниками «евромайдана», а некоторые из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских силовиков. Следователи считают, что их целью могла быть дестабилизация ситуации в стране. По мнению правоохранителей, группа может быть ответственной не только за это преступление, но и за ряд других, в том числе подрыв в 2015 году ведущих в Крым ЛЭП. При этом заказчиков убийства Шеремета установить пока не удалось. Источники RT в украинских партиях, в свою очередь, подчеркнули, что украинские правоохранители остаются бессильными перед вооружёнными бандами, совершающими убийства за деньги.

Украинские правоохранительные органы задержали подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в рамках этого дела «идут активные следственные действия», а задержанным суд скоро выберет меру пресечения.

Одним из фигурантов расследования стал известный на Украине музыкант, автор неофициального «гимна» украинских силовиков Андрей Антоненко.

«Вроде бы я сделал группу, которая убила Шеремета. Зачитывали эту всю историю, что они хотят провести обыски. Полный бред, подозрение я не подписываю», — заявил музыкант, отвечая на вопросы журналистов.

По информации украинских СМИ, на защиту Антоненко встала радикальная националистическая группировка С14, активисты которой собрались у дома подозреваемого и начали инициировать стычки с правоохранителями во время задержания музыканта.

В свою очередь, депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев назвал задержание Антоненко «целенаправленными репрессиями против защитников Украины».

Андрей Антоненко

AFP

© Sergei CHUZAVKOV

Ещё одной подозреваемой по делу стала известная представительница патриотического волонтёрского движения врач Юлия Кузьменко.

В этот список также вошли супруги Инна и Владислав Грищенко. Инна была добровольцем «Правого сектора»* и, как и её муж, участвовала в боевых действиях в Донбассе. При этом за три дня до заявления МВД в украинских СМИ появилась информация, что Грищенко, которого подозревают также в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, обвинил следствие в попытках принудить его взять на себя вину за убийство Шеремета в обмен на освобождение из-под стражи его жены, которая также находится под следствием. С таким обвинением он выступил во время заседания суда по продлению сроков расследования по его делу.

Также по теме Группа «известных людей»: на Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета На Украине сообщили о задержании и предъявлении обвинений пяти подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 20...

«Он (следователь. — RT) только пришёл и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень чётко четыре фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали: «Бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит из-под ареста», — цитировали накануне украинские СМИ слова Грищенко.

Однако во время брифинга представитель МВД опроверг эту версию, сообщив, что Инна и Владислав Грищенко и другие подозреваемые в действительности принимали участие в целой серии преступлений. Изначально внимание правоохранителей к ним привлекло расследование других дел. По версии следствия, Антоненко и Кузбменко были причастны к подрыву опор ведущих в Крым ЛЭП в Херсонской области в 2015 году, а чета Грищенко — к покушению на предпринимателя в Ивано-Франковской области в 2018 году.

«Мы выяснили, что это — не отдельная группа, у них есть сообщник. Мы начали детально изучать прошлое этой группы», — заявил представитель МВД.

Политическая дестабилизация

По версии следствия, помимо добровольцев Владислава и Инны Грищенко, музыканта Андрея Антоненко, врача и волонтёра Юлии Кузьменко в преступную группировку, организовавшую убийство Шеремета, входила также медсестра одного из батальонов ВСУ Яна Дугар.

Изначально следствие рассматривало несколько возможных мотивов убийства журналиста: профессиональная деятельность, бытовой конфликт, а также дестабилизация политической ситуации в стране. В итоге следователи остановились на последней версии.

Брифинг по делу Шеремета

AFP

© GENYA SAVILOV

В связи с этим правоохранители изучили все взрывы, прогремевшие на Украине до и после гибели Шеремета, в результате чего установили, что во всех случаях использовалась похожая взрывчатка.

Во время брифинга представитель МВД представил присутствующим доказательства — записи телефонных переговоров между членами банды. Судя по ним, некоторые планы подозреваемых носили крайне радикальный характер. Так, в одной из бесед они всерьёз говорили о возможности обстрелять Киев из РСЗО «Град».

«Чтобы Киев привести в норму, надо 4—5 кассет «Градов» выпустить, да и всё», — отметил собеседник Кузьменко, на что она возразила, что украинской столице хватило бы и половины кассеты.

Кроме того, в одном из разговоров подозреваемые обсуждали идею принести так называемую сакральную жертву. В качестве наиболее удачной кандидатуры на эту роль была названа известная украинская активистка и волонтёр Маруся Звиробий, в отношении которой ранее было начато расследование из-за угроз в адрес Владимира Зеленского.

На брифинге выступили глава МВД Арсен Аваков, глава Нацполции Игорь Клименко, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, а также президент Владимир Зеленский, который поблагодарил правоохранителей за работу.

«Полиция ничего не может»



Установить, кто именно был вдохновителем и спонсором группировки, следствию пока не удалось, хотя во время брифинга и прозвучала версия о возможной причастности Москвы. Однако реальных заказчиков убийства Павла Шеремета ещё предстоит установить.

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть ещё один вопрос: кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета», — заявил Владимир Зеленский, выступая на брифинге.

Вопросом, кто мог выступить в роли заказчика убийства, задались и в редакции «Украинской правды» — издания, в котором журналист работал незадолго до своей гибели.

Также по теме «Необходимо ломать всю систему власти»: сможет ли Зеленский изменить ситуацию со свободой слова на Украине Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил с инициативой создания в стране института контроля за...

«Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтёров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном редактором издания Севгиль Мусаевой в Facebook.

По мнению источника RT в украинской партии «Батькивщина», самым интересным моментом в этой истории можно назвать то, что никаких доказательств наличия в деле «российского следа», о котором в прошлом говорили в Киеве, представлено не было.

«Но ситуация всё равно тревожная. На Украине действует масса групп с оружием, которые за вознаграждение готовы убивать», — отметил источник.

Как считает источник RT в партии «Голос», расследование показало, насколько правоохранители бессильны перед вооружёнными преступниками.

«На Украине действуют отдельные вооружённые банды, которые готовы совершать резонансные убийства за небольшие деньги. И полиция ничего не может с ними сделать. И это пугает», — считает депутат.

«Выяснение финансовых отношений»

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, как сообщалось, в результате взрыва бомбы, установленной под днищем автомобиля, который принадлежал его гражданской жене Алёне Притуле.

В первые дни после гибели журналиста украинские следователи рассматривали три возможных мотива преступников: профессиональную деятельность, личные отношения и «российский след».

Последнюю версию отстаивал советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко, однако со временем его начальству пришлось признать, что никаких доказательств этой гипотезы нет.

Хотя озвучивались разные версии, до сегодняшнего дня в деле не было реальных подвижек. Правоохранителям не удавалось выйти на след возможных исполнителей и заказчиков убийства.

Владимир Зеленский

© Пресс-служба Президента Украины

Расследование заинтересовало нового президента Украины. В июле 2019 года Владимир Зеленский вызвал к себе главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора (тогда этот пост занимал Юрий Луценко) и потребовал отчёт о ходе следствия.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, оснований для того, чтобы сомневаться в представленной 12 декабря МВД версии убийства, нет.

Также по теме «Системная безнаказанность»: почему на Украине до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета Три года назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. Однако до сих пор украинское следствие не назвало заказчиков и исполнителей...

«Дело в том, что бывших атошников постоянно нанимают для совершения убийств. Скорее всего, в этот раз их точно так же наняли. Посмотрим, какую реакцию эта новость вызовет у украинских националистов, потому что одно дело, когда речь шла об убийстве критично настроенного к радикалам Олеся Бузины, а в данном случае Шеремет — это тоже их человек, сторонник киевского режима», — отметил эксперт в беседе с RT.

Однако версия следствия о том, что целью предполагаемых убийц Шеремета была политическая дестабилизация Украины, вызывает сомнения у экспертов.

«Не представляю, как можно было рассчитывать дестабилизировать Украину убийством Шеремета. Скорее всего, это выяснение финансовых, личных отношений», — предположил Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В беседе с RT он отметил, что убийство Шеремета не могло вызвать политическую нестабильность на Украине.

«Скорее всего, это заказное убийство, но кому это было нужно, до сих пор неизвестно. Насчёт заказчиков ранее было много разных версий. Однако расследование убийства Шеремета может открыть дорогу для расследования других резонансных убийств, совершённых после 2014 года на Украине», — подытожил эксперт.



* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).