Володин назвал циничными попытки обвинить Россию в убийствах журналистов на Украине
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Он напомнил, что виновные в убийствах журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета на Украине так и не понесли наказание.
«А попытка это всё перенести на Россию — это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.