Володин назвал циничными попытки обвинить Россию в убийствах журналистов на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки властей Украины обвинить Россию в причастности к убийствам журналистов на Украине являются циничными и указывают на то, что Киев не контролирует происходящее на своей территории.

Он напомнил, что виновные в убийствах журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета на Украине так и не понесли наказание.

«А попытка это всё перенести на Россию — это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.