ЕС надеется на прозрачное расследование убийства в Киеве журналиста Бабченко

ЕС надеется на прозрачное расследование убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление представителя ЕС.

«Лучший способ почтить память Бабченко и его работы, а также решительно противодействовать любым попыткам нарушить наши общие основополагающие права — это провести быстрое и прозрачное расследование для привлечения виновных в этом преступлении к ответственности», — говорится в заявлении.

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что Украина в последнее время становится опасным местом для работы журналистов.

Евродепутат Андрей Мамыкин заявил, что работать журналистом на Украине сейчас физически опасно.