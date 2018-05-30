Песков: Украина становится опасным местом для работы журналистов
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- РИА Новости
«В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнут много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым», — сказал Песков.
Кроме того, в Кремле считают, что это должно быть темой для жёсткой международной реакции.
Ранее Песков заявил, что Россия решительно осуждает убийство на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко. В СПЧ России заявили, что намерены потребовать тщательного расследования произошедшего.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинская сторона не расследует убийства независимых и оппозиционных журналистов в стране.