Песков: Украина становится опасным местом для работы журналистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Украина в последнее время становится опасным местом для работы журналистов.
Песков: Украина становится опасным местом для работы журналистов
  • © Kremlin Pool
  • РИА Новости

«В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнут много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым», — сказал Песков.

Кроме того, в Кремле считают, что это должно быть темой для жёсткой международной реакции.

Ранее Песков заявил, что Россия решительно осуждает убийство на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко. В СПЧ России заявили, что намерены потребовать тщательного расследования произошедшего.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинская сторона не расследует убийства независимых и оппозиционных журналистов в стране.

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