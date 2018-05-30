В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко в Киеве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает убийство на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.
В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко в Киеве
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия надеется на «настоящее, а не показушное расследование» в связи с произошедшим.

«Мы решительно осуждаем это убийство. И мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит», — сказал Песков.

В Кремле также выразили соболезнования родным и близким журналиста.

«Здесь нужно делать акцент на другом. Первое: произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», — добавил пресс-секретарь.

Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве 29 мая. По данному факту СК России возбудил уголовное дело. В ведомстве также заявили о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в расследовании убийства Бабченко.

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