Зеленский поручил назвать заказчика убийства Шеремета

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Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге полиции заявил, что необходимо назвать заказчика убийства Павла Шеремета.
Зеленский поручил назвать заказчика убийства Шеремета
  • ©president.gov.ua

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть ещё один вопрос — кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета», — сказал президент Украины.

Зеленский также высказался за то, чтобы расследование не затягивалось и «не было в формате сериала».

Ранее украинская полиция назвала пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозреваемые являются активистами и волонтёрами украинской армии в Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета носят шокирующий характер.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

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