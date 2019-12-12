Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

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Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
  • РИА Новости

«Следствие подозревает пять человек в убийстве Шеремета. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко», — сказал он на брифинге.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку у места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета. Владислав Грищенко является специалистом по минно-взрывному делу и также фигурирует в деле о покушении на убийство другого лица с помощью взрывного устройства.

По версии следствия, взрывчатку под автомобиль, в котором взорвался Шеремет, положил Антоненко.

По данным СМИ, Антоненко является волонтёром и лидером рок-группы Riffmaster.

Также следствие сообщило, что Иван Вакуленко, которого вызвали как свидетеля в деле Шеремета, накануне допроса совершил самоубийство.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета носят шокирующий характер.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

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