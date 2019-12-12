Группа «известных людей»: на Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине сообщили о задержании и предъявлении обвинений пяти подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, исполнителями преступления оказались «известные» в стране граждане. При этом в Нацполиции отметили, что целью преступления была «социально-политическая дестабилизация ситуации на Украине». Эксперты отмечают, что расследование сдвинулось с мёртвой точки только после смены власти в стране.

На Украине задержали подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг, 12 декабря, в своём Twitter написал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, находившегося под днищем автомобиля его гражданской жены Алёны Притулы.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень трудной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!» — сообщил Аваков.

Вместе с тем украинский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, на своей странице в Facebook сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве Шеремета.

Как сообщает интернет-издание «Страна.UA», Антоненко — сержант сил спецопераций Украины и автор гимна этого подразделения ВСУ, он участвовал в боевых действиях в Донбассе. Вместе с тем в его защиту выступил лидер радикальной националистической группировки С14 Евгений Карась, которого в январе 2019 года Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

В свою очередь, депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев назвал задержание Антоненко «целенаправленными репрессиями против защитников Украины».

Кроме того, стало известно о задержании волонтёров Юлии Кузьменко и Петра Кияна. По информации «Страна.UA», они также могут являться фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Есть ещё один вопрос — кто заказчик?»

Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков и заместитель главы Национальной полиции начальник криминальной полиции Евгений Коваль провели брифинг, на котором присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В ходе вступительного слова Аваков заявил, что материалы следствия «носят не только сенсационный, но и шокирующий» характер. По его словам, подозреваемые — известные люди.

«Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством», — заявил Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

globallookpress.com

© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Затем с докладом выступил Евгений Коваль. Для начала он сообщил, что среди четырёх рассматривавшихся версий убийства следствие остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине посредством убийства известного человека.

Он также рассказал о группе, которая причастна к убийству Шеремета. В неё вошли пять человек: Антоненко, Кузьменко, Яна Дугарь, а также Инна Грищенко (Пума) и Вадим Грищенко (Буча).

Были продемонстрированы аудио- и видеозаписи, на основании которых следствие предъявило им обвинение в совершении убийства Павла Шеремета.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за проведённую работу. Украинский лидер подчеркнул, что теперь необходимо установить, кто заказчик преступления.

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть ещё один вопрос — кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета», — сказал президент Украины.

«Нет гарантии, что Аваков говорит правду»

Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, пока сложно говорить о том, действительно ли задержанные причастны к убийству журналиста.

«Никаких гарантий, что нашли именно тех людей, которые совершили преступление, нет. В данном случае нет гарантии, что Аваков говорит правду и что это не просто какие-то назначенные люди, и нет гарантии, что мы в будущем не узнаем, что это была разыграна очередная операция, чтобы выдать публике приятную новость. Здесь ничего гарантировать невозможно. Этот политический цирк изобилует такими инсценировками», — заявил собеседник RT.

Также по теме «Системная безнаказанность»: почему на Украине до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета Три года назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. Однако до сих пор украинское следствие не назвало заказчиков и исполнителей...

Напомним, что 29 мая 2018 года появилась информация об убийстве оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Как сообщили в МВД Украины, его застрелили на пороге его квартиры несколькими выстрелами в спину. Сразу после этого в Киеве обвинили Москву в причастности к убийству журналиста, которому «не простили честность и принципиальность». Однако спустя сутки в СБУ заявили, что инцидент был инсценировкой в рамках спецоперации по «разоблачению российских шпионов и наёмников», якобы планировавших организовать серию терактов и заказных убийств на территории Украины.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что на Украине сейчас есть возможность расследовать ряд политических дел, поскольку произошла смена режима и политической повестки дня.

«Вопрос не в том, сколько прошло времени с убийства, а в том, насколько правомочно обвинение и какова доказательная база. С другой стороны, ситуация двойственная. Так как Аваков остался с предыдущего режима, к нему небольшое доверие. Лично он является одним из людей, которые несут на себе ответственность за режим Петра Порошенко. С другой стороны, доверие к команде, собранной Зеленским, достаточно высокое», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.