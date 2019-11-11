«Терминологическое недоразумение»: как украинские власти намерены создавать «условия» для работы СМИ

Власти Украины намерены «создать надлежащие условия» для работы журналистов, сообщил глава Минкульта страны Владимир Бородянский. По его словам, указ Зеленского, подписанный 9 ноября, предполагает уточнение ряда понятий, в том числе «опасная информация» и «дезинформация», а также введение классификации материалов СМИ. По словам министра, это якобы необходимо «для реализации прав граждан» в условиях «информационной войны с Россией». Против такого шага уже выступила украинская оппозиция, которая считает эти меры «драконовскими» и «диктаторскими». По мнению экспертов, офис президента Владимира Зеленского продолжил политику своих предшественников — команды Петра Порошенко — и не стесняется оказывать давление на СМИ, которые критикуют действия руководства государства.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что ведомство собирается ввести понятия «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация». Также на Украине будет создана система классификации медийного контента на новостной, развлекательный, юмористический и пр. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бородянского, данные меры необходимы «в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором». Нововведения, как отметил глава Минкульта, являются «частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию».

Необходимость категоризации контента СМИ Бородянский объяснил тем, что «в странах с устоявшейся демократией» существуют механизмы саморегулирования норм поведения журналистского сообщества. По его мнению, государство не намерено вмешиваться в дела средств массовой информации, а лишь создаст «надлежащие условия» для их качественной работы.

«Угроза введения диктатуры»

Накануне, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 31 декабря подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искажённой информации, её опровержения».

Кроме того, кабинет министров должен ввести запрет на финансирование работающих на Украине СМИ физическими и юридическими лицами из «государства-агрессора» и усилить ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации.

В своём Facebook Бородянский назвал некорректной формулировку «о требованиях и стандартах новостей». По его словам, офис президента допустил «терминологическое недоразумение» и Министерство культуры не собирается разрабатывать «стандарты новостей».

При этом ведомство настаивает на введении уголовной ответственности для журналистов за «манипуляции общественным сознанием». Об этом Бородянский заявил на слушаниях по безопасности сотрудников СМИ, которые состоялись 6 ноября в Верховной раде.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский

© facebook.com/borodyanskiy

10 октября в эфире радиостанции «Новое время» министр культуры посетовал, что в украинском законодательстве отсутствует уголовная ответственность за публикацию недостоверной информации. Бородянский заявил, что на Украине «люди за деньги искажают общественное мнение».

Ещё одна инициатива властей — введение санкций против СМИ, если по результатам финансового анализа выяснится, что они убыточны. Данную меру озвучил председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике «Слуга народа» Александр Ткаченко, почётный президент холдинга «1+1 Медиа», входящего в бизнес-империю Игоря Коломойского.

Категорически против инициатив офиса президента Украины и Минкульта выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В её открытом обращении меры, которые собираются предпринять власти, названы «диктаторскими». Действия руководства страны оппозиция объяснила неспособностью «работать в условиях информационной открытости».

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«Теперь, боясь нового вала разоблачений, власть решила бороться с независимыми масс-медиа с помощью цензуры, блокирования и уголовных преследований. Над страной нависла угроза введения диктатуры со стороны некомпетентного, коррумпированного и предавшего свои предвыборные обещания режима», — заявили в ОПЗЖ.

Руководитель Национального совета журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко также раскритиковал намерения властей, назвав их «драконовскими». По его словам, действующее законодательство предоставляет силовикам «достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией».

Также глава НСЖУ считает, что Минкульт страны собирается ввести практику доносительства для привлечения руководителей СМИ к уголовной ответственности за «фейки» и «манипуляции».

«В редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа — накладывать санкции», — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько в беседе с RT выразил мнение, что нынешние власти Украины подготавливают почву для учреждения официальной цензуры. Соответствующий пакет законопроектов, как полагает аналитик, будет принят Верховной радой в ближайшее время.

«Нынешнее руководство Украины фактически развивает курс Порошенко на ликвидацию свободы слова. Окружение Зеленского, как и их предшественники, не собираются выслушивать критику в свой адрес и готовы с помощью разнообразных законодательных санкций задушить неподконтрольные СМИ, которые принято называть «пророссийскими». Я имею в виду телеканалы NewsOne и «112». Это будет цензура, причём, вероятно, очень жёсткая», — прогнозирует Беспалько.

«Давление будет продолжаться»

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что является сторонником сохранения свободы слова на Украине. С его приходом к власти заработал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. В то же время президент несколько раз проявлял недовольство поведением некоторых украинских СМИ. Например, в июле Зеленский выступил против проведения телемоста между NewsOne и телеканалом «Россия 1».

«Во время войны любые люди, имеющие не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться... Не дадим таким людям, как господин Медведчук (считается фактическим владельцем NewsOne, «112» и телеканала ZIK. — RT), монополизировать наше украинское телевидение», — заявил Зеленский.

7 ноября, катаясь по Киеву на электромобиле Tesla, украинский президент посетовал на продолжающуюся «информационную войну внутри нашей страны». Правда, из слов Зеленского следует, что больше всего его беспокоит обвинение в «капитуляции», под которой часть украинских СМИ подразумевают отвод ВСУ с линии разграничения в Донбассе.

Владимир Зеленский в окружении журналистов

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Как пояснил Богдан Безпалько, Зеленский и его окружение «своеобразно» понимают принцип свободы слова. Нынешние власти Украины стремятся «обуздать» информационные ресурсы конкурентов, в том числе Медведчука.

«Это свобода только для них и, наоборот, отсутствие свободы для других», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник. Аналитик считает, что офис президента и правительство рассчитывают установить контроль над информационной сферой страны, ограничив влияние части медиа, которые высказывают альтернативную точку зрения на происходящее в стране.

«За информационную и образовательную политику в команде Зеленского отвечают те же люди, что и в период президентства Петра Порошенко. Власть живёт с представлением, что медиапространство в значительной мере неподконтрольно и это ненормальное положение дел, особенно в условиях пресловутой «российской агрессии». Поэтому мы видим, что продолжается давление на так называемые «пророссийские» СМИ, продвигающие альтернативную повестку дня», — сказал Бортник.

В свою очередь, Богдан Безпалько полагает, что введение официальной цензуры предоставит Киеву больше инструментов для преследования нелояльных СМИ, включая NewsOne и «112». Также эксперт сомневается, что новые власти будут пытаться защитить журналистов от нападений радикалов. За минувшие пять лет на Украине были убиты журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Андреа Роккелли, Олесь Бузина и Павел Шеремет.

«Неугодные журналисты, телеканалы и издания воспринимаются Зеленским и его окружением как пособники «врага», то есть России. Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы власти приняли меры по обеспечению безопасности журналистов вне зависимости от их политических взглядов. Пока никто из уехавших при Порошенко журналистов не вернулся. Это говорит о сохраняющейся на Украине угрозе для их жизни, сильной русофобии и атмосфере ненависти к инакомыслящим», — заключил Безпалько.