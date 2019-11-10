«Протестовать будут сразу все»: как могут сказаться на будущем Украины «неотложные» реформы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «неотложных мерах» по проведению реформ, которые, по его мнению, должны укрепить экономику и усилить государство. Среди обозначенных в документе шагов значатся снятие моратория на продажу земли, приватизация госпредприятий и «либерализация» производства спиртного. По этим и другим вопросам правительство до 31 декабря должно подготовить детальные предложения. Как отмечают опрошенные RT источники в офисе Зеленского и украинских партиях, подготовить рабочие предложения по столь проблемным темам, связанным с масштабной коррупцией, за пару месяцев невозможно. В свою очередь, эксперты отмечают, что такие меры, как снятие моратория на продажу земли и приватизация стратегических предприятий, могут привести к росту социальной напряжённости.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на стимулирование экономического роста и укрепление государства». Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Новый указ должен обеспечить «введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничное развитие регионов, внедрение европейских стандартов жизни», отмечается на сайте президента.

В частные руки

Ряд обозначенных в документе целей должны быть реализованы уже до конца текущего года, то есть за неполные два месяца. Среди них в основном разработка и внесение на рассмотрение Верховной рады законопроектов. Например, по «противодействию незаконной добыче янтаря», погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии, управлению отходами, либерализации трудового законодательства и т.п. Также до конца года на Украине должна быть внедрена новая объединённая система руководства вооружёнными силами по «стандартам НАТО».

Значительное внимание планируется уделить различным инициативам по «либерализации» и приватизации». Так, до конца года украинское правительство должно подготовить предложения по созданию конкурентного рынка железнодорожных перевозок, «либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового» и «обеспечить начало масштабной приватизации», определив пять объектов, которые государство передаст в ближайшее время в частные руки.

Также, согласно распоряжению Зеленского, до конца года «должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения».

Напомним, что ещё в августе президент Украины заявил о намерении до конца 2019 года провести земельную реформу и отменить действовавший с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. По его мнению, это подстегнёт развитие экономики страны.

Давно говорит украинский президент и о необходимости «большой приватизации» на Украине. Настаивает на распродаже государственной собственности и Международный валютный фонд.

2 сентября Владимир Зеленский заявил, что кабмин должен подготовить предложения по приватизации крупных госкомпаний до 1 декабря. Председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и председателю правящей фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии он поручил отменить действующий сейчас перечень объектов госсобственности, которые приватизации не подлежат. Через месяц Рада отменила соответствующий закон.

23 октября украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Зеленского, заявили о намерении президента отменить госмонополию на производство спирта. Согласно поступившему в Верховную раду предложению президента, с 1 января 2020 года главный компонент производства крепкого алкоголя смогут производить частные компании. Эта мера должна компенсировать убытки от существования теневого рынка спиртных напитков и вывести незаконный бизнес из тени.

Непопулярные реформы

Однако, как отмечают эксперты, попытки Зеленского продвинуть проекты «приватизации» и «либерализации» могут встретить серьёзное противодействие со стороны населения.

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Один из наиболее острых вопросов — отмена моратория на продажу земли. Согласно опросам общественного мнения, более 70% украинцев выступают против этой меры. Среди наиболее часто высказываемых опасений — перспектива скупки украинской земли иностранцами.

В сентябре Зеленский обещал, что после отмены моратория «покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании». Однако 8 ноября в эфире телеканала «Украина» глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что через четыре года иностранцы смогут покупать украинскую землю.

Подверглись критике и планы масштабной приватизации. В частности, намерения пустить с молотка «Укрпочту» и компании, входящие сейчас в госконцерн «Укроборонпром».

В конце октября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что будет добиваться отмены законов о приватизации. В частности, политик обвинила власти в намерении приватизировать украинские АЭС, газотранспортную систему и проходящий по территории страны нефтепровод «Дружба».

Позже председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус частично успокоил общественность, заявив, что атомные электростанции в частные руки не передадут.

А вот «Укрзализныця» будет частично приватизирована и разделена на три компании. Но эта новость не радует её сотрудников. На 14 ноября руководство профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины запланировало пикет перед Офисом президента с требованием остановить реформу.

Поезда в Киеве

© Gleb Garanich/Reuters

9 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в списке приоритетов правительства значится приватизация крупной энергетической компании «Центрэнерго». Она производит около 8% электроэнергии страны.

«Центрэнерго» у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком», — цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.

Как отмечают украинские СМИ, анонсируемые президентом реформы трудового законодательства выгодны бизнесу, но не наёмным работникам. В частности, новый трудовой кодекс, который рассматривается Радой, предлагает упрощение процедуры увольнений. Председатель Комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова ранее признала: «Это означает, что мы будем немного дискриминировать наёмного работника».

Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, все анонсированные Зеленским реформы повысят градус напряжённости на Украине.

«Это приведёт к социальному напряжению на Украине. Земля практически осталась для граждан страны единственным нераспроданным достоянием. Её распродажа приведёт к тому, что земли скупят межнациональные монополии, которые будут хищнически её эксплуатировать, нанося вред экологии. Что касается снятия государственной монополии на спирт, здесь возможно резкое снижение качества, которое может стать причиной массовых отравлений», — заявил он.

«Мнения обычных украинцев никто не спрашивает»

Источники RT в правящих кругах Украины выражают сомнения в том, что Зеленскому удастся в скорой перспективе разрешить все эти проблемы.

«Зеленский поручил привести в порядок самые коррупционные отрасли страны. Например, примерно половина рынка водки на Украине находится в тени. Янтарь добывают нелегально, а землю продавать до сих пор было запрещено. Но проблема в том, что в каждой из этих отраслей есть масса проблем. Решить их за пару месяцев невозможно. Большинство украинцев против продажи земли, а у нелегальных добытчиков янтаря уже есть своя армия», — говорит источник RT в офисе президента Украины.

В свою очередь, источники RT в украинских оппозиционных партиях предрекают новые протесты.

«Проблема в том, что мнения обычных украинцев никто не спрашивает. Это может привести к массовым акциям протеста и противостоянию с правоохранительными органами. Я уже не говорю о том, что за два месяца качественно проработать такие важные реформы невозможно», — заявил корреспонденту RT источник в «Партии Батькивщина».

По словам источника RT в партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, предложения Зеленского «напоминают сказку».

«Мне иногда кажется, что президент не понимает всю глубину проблем. Многие отрасли коррумпированы и протест против реформ правительства будет огромным. Можно справиться с проблемами в одной отрасли, но, когда протестовать будут сразу все, — это опасно. Мне кажется, Зеленский не до конца осознаёт, с какими проблемами он столкнётся через полгода», — утверждает собеседник.

В свою очередь, источник RT в партии «Голос» заявил о высокой вероятности того, что обещанные реформы «пойдут крахом».

«Тех, кто решится проводить такие реформы, просто запугают, и всё останется как есть», — заявил RT депутат.

Туманные перспективы

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, подготовить какие-то планы реформ за два месяца украинские чиновники смогут. Вопрос в том, получится ли у них реализовать эти проекты.

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«Что бы там ни предложили Зеленскому его сотрудники, они вряд ли сумеют это реализовать из-за изношенности украинских государственных институтов, их неадекватности», — заявил в беседе с RT Ищенко.

Как отмечает эксперт, главная проблема Украины — влияние олигархических групп на процессы принятия решений в государстве.

«У самых разных украинских правительств ничего не получается, потому что они представляют интересы олигархов, а не государства. А у олигархов цели и интересы диаметрально противоположные целям государства. Поэтому дальше правильных слов дело не идёт», — отмечает политолог.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил RT, что эффективность реформ будет зависеть от политической воли украинской власти.

«Всё зависит от политической воли. Если будет выстроена адекватная система внедрения этих идей, а также будет контроль со стороны высших органов государственной власти, то нет проблем, — заявил RT Денисов. — Если коррупционная составляющая будет доминировать, то либо всё останется как было, либо всё просто разграбят».

© Варвара Гертье/РИА Новости

Владимир Жарихин, в свою очередь, отмечает, что предложения Зеленского не принесут в казну необходимых средств.

«Вряд ли эти меры обеспечат экономический рост. Некоторые предполагают разовую прибыть от продажи национального достояния. Это касается продажи земли, ликвидации госмонополии на производство алкогольной продукции, что пополняет бюджет. Поэтому я боюсь, что эти меры ухудшат положение экономики, а не улучшат», — заключил эксперт.